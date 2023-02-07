貸款不到8成！用「房貸壽險」補可行？　專家曝解法：別一味追高！

買房需要很高的花費，因此幾乎所有人都會選擇貸款買房，那麼如果了申請房屋貸款的時候才發現房貸成數不足，即將面臨房屋買賣違約的情況，民眾該怎麼做？是否有事前預防及事後補救的方法？

有網友在臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發文，他表示近日剛簽約新房，自備款兩成這幾天就要給付了，而給後戶頭大概只剩45萬，要付仲介費跟代書和雜費，令他不禁擔憂，「如果貸款貸不到八成需要多負擔0.5－1成，錢恐怕就會不夠，要怎麼多貸比較適合？」

原PO也提到，雖然房仲建議可用房屋壽險，但他爬文後又覺得好像不適合，想到自己買的房子屋齡僅4年，在市場上應該價值不錯，想知道能用實價登錄資料和銀行協商提高貸款成數嗎？

貼文曝光後，原PO想用「實價登錄資料和銀行協商」這辦法根本不可行，銀行放貸最看重的是個人財力，實價登錄根本無法證明，「銀行看的是財力證明跟別人的實登真的沒半毛錢關係，有財力才有談空間」、「銀行是很現實的一個機構，別想著他會幫你，有利益就有談的空間」。

而針對原PO的煩惱，網友們紛紛指出，只能多問幾家銀行看看，或者利用信用貸款或用房屋壽險，真的再不行就只能找親友借了，「1.跟親友借錢，2. 跟銀行信貸，3.再多找幾家銀行，抓那麼剛好真的就是等待死亡，違約賠到哭，其他人引以為戒」、「人家在幫你了，還嫌不適合，當初我也不夠，房屋壽險辦下去，給人家作業績，我要貸的額度也夠了。不然光追錢，就追死你了」、「只能信貸吧, 抓這麼剛好, 希望你日後還款順利」、「現在要八成，除非你的信用評等很好或是新成屋建商一起談…自己去談有點難，去找其他方法借可能比較快」、「先跟家人借，不然保單借款很快」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，壽險房貸因為貸款民眾多購置了一項產品，業者會看在這份上拉高一些房貸成數，從相對正面的角度來看，房市利空頻傳，持續升息的疑雲也未除，房貸繳納風險性升高，而購屋者與相關親友未來因故繳不起房貸，甚至波及銀行擔保業務，壽險房貸都能降低淪為法拍的風險性，如今為人生做足各類保險的意識抬頭，若將房產視作珍貴的傳世資產，壽險房貸確實是可資考量的項目。

至於，若仍不對此方案感興趣，陳炳辰說，也可多找幾家新銀行，需要業績衝刺倒也不無給予特殊方案的機會，如果款項真的只差一點點，信貸亦是可考量的方向，再則能與親友周轉也是可行的方向，但並不建議民間借貸，利率方面會過高。而更提醒的在於，房市後續走空，實不必拘泥於價格高的物件，此外要是短期投資則跌定吃鱉，一定要有房貸負擔的準備，整體看來積極累積資產或才是要事。

文／授權載自 好房網



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