潮水退了！建案「大、小都賣不好」　學者揭「正式步入空頭」落在「這時間」

國泰房地產指數日前公布2022年第4季指數，房市整體呈現價量背離，成交價格雖然仍維持高價，但成交戶數與銷售率都大幅下滑。國泰房地產指數季報協同主持人、景文科技大學財經系副教授章定煊直言，俗稱十個禿子九個富，過去房市好的時候，每個個案都說自己是禿子，靠剛性需求不怕不景氣。現在雖然潮水才剛開始退，還不知道是誰沒穿褲子，不過頭露出來了，誰是真禿子，誰是故意剃個光頭扮成假禿子，可以初步分辨出來了。

章定煊分析，房市從去年（2022）第一季開始，就開始嚴重的價量背離。價大漲，30天銷售率大幅下滑，尤其到了2022年第三季，銷售率已經降到僅比10％多一點點的水準，也就是市場上某些投機性強的案子已經開始賣不動了，而自住買盤的案子也僅能順銷而已。

到了第四季終於支持不下去，30天銷售率跌破10％，僅剩8％，「代表了投機性強的個案買盤幾乎完全凍結，而自住買盤也是勉強賣得動而已」。與上季2022年第三季比較，短線格局上桃園、高雄直接打入價量具跌的衰退組，台中、新竹處於弱勢，台南、新北勉強維持在價漲量穩的格局。

而在與前年同季（2021年第4季）比較，年趨勢上，除了台南一支獨秀，其他所有區全部落到待觀察。章定煊認為，雖然一季的數字不能將市場就此判死刑，但今年1月房市目前看起來表現不是太好，如果市場上半年都是如此弱勢的格局，那房市有可能就此形成頭部。而接下來2024年一陣混亂的總統大選，可能讓房市「正式步入空頭」。章定煊指出，觀察今年上半年，「銷售率若還是維持在個位數，下半年則大勢不妙」。

另外從銷售率表面上來看，市場上還是有個案可以表現，30天銷售率超過15％以上的還有22％（9+），賣得還可以（30天銷售率10％-15％）的有21％，至於直接不及格（10％）的高達57％。與2021年第4季相比，不及格的只有20％，相去真的太遠。至於以推案規模觀察，章定煊直言，「不管大案、小案都賣得不好，是全面性的市況不佳，不是某幾個大案拖垮銷售率」。

相較上一季比較。圖／國泰房地產指數提供





相較2021第4季。圖／國泰房地產指數提供





2022第4季30天銷售率分布。圖／國泰房地產指數提供





文／授權載自 好房網



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