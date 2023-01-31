想逃也難！雙向擊殺壓垮房價？　估價師點名「這幾區」賣壓超大

台中市房價近五年漲幅驚人，平均單價成長幅度達6成，根據內政部實價登錄預售交易資料，統計台中2022年下半年的預售屋成交均價，整體平均單價達40.8萬，較上半年相比上漲了6.2％！

《平均地權條例》修法議題發酵，近幾個月預售屋買氣明顯出現波動，因此讓各界更關注修法上路後的房市變動。台中2022下半年的預售屋均價，雖較上半年上漲6.2％，但對照去年上半年比2021年下半年上揚22.9％，漲幅已明顯收斂，尤其《平均地權條例》即將上路，預售屋下車潮更加明顯，觀察不動產平台的彙整，台中市2022年9月到12月，預售屋轉售量就增幅破1成，1 個月增量近900件更是六都及新竹地區中最多，待轉售總量也是六都最多，可見「逃命潮」大量湧現，能不能順利下車還需要觀察。

尤其2022年12月全台預售轉售量較去年同期大增41.0％，整體預售轉售量暴增6500件左右，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓預售屋出現大量下車潮。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析，從預售屋新建案完工預估年份統計觀察，全台2023～2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。未來市場供給量大增，加上政府整頓預售屋投機炒作的狀況下，全台預售屋轉售量會出現暴增現象。

不動產估價師、中華民國不動產聯盟總會監事會召集人黃昭閔分析，台中被點名供過於求、賣壓大的重劃區，包括烏日高鐵特區、北屯廍子及機捷特區、太平區新光重劃區…等，隨著大環境影響、打炒房政策、景氣可能走衰，住宅新案量體較多區域，面臨新屋爆量、賣壓大，買氣若又欠佳，「預期今（2023）年下半年這些區域的房價將逐步修正、軟著陸」。

黃昭閔進一步表示，一些投資客較多的重劃區，去年就明顯出現投機客「跳船潮」，有小獲利就立馬出場，而不急著跑的投資客，多為「口袋比較深」的族群。整體房市需要約3年時間盤整，明年依舊不太樂觀、業者也持保守態度，一些「供過於求的」重劃區，預期明（2024）年房價下修情形更明顯，土地的交易量能也會更縮減。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，平均地權條例上路勢必影響建商信心，從幾個創下過分高價的區域，話題單薄，甚至機能與房價搭配不上，推案量體又太大的地域，相對值得觀察價格率先下修情勢，台中市以北屯較危險，建商原本還期待上半年是否有春暖花開的反彈機會，若法案上路，加上先前打炒房政策未鬆綁，雙向擊殺都打壞建商盤算，壓垮房價支撐力道，有利回溫的空間也限縮。

文／授權載自 好房網



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