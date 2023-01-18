「房貸補貼」爽到建商？　學者籲政府：直球對決高房價

內政部日前宣布將在春節後發放「房貸補貼」，利用超徵稅收中的1000億元，針對家戶平均所得在一定分位數以下者，給予為期一年的每月房貸定額補貼，且無需申請，預估會有30到40萬戶受惠。消息一出，擁房族與無殼族在網路上掀起論戰，學者也搖頭，認為政府不應該「一手打炒房，另一手護炒房」，使民眾對政策失去信心，應直球對決高房價。



PTT上網友們對房貸補貼意見分歧，擁房族大多樂觀其成，大讚「精準的政策，真正的苦民所苦」、「沒想到我這種自住客竟然有機會用到你各位無殼蝸牛的稅金」、「有房貸的人還是大多數吧，不無小補」、「補貼房貸，包租公表示，暗爽到內傷」。



無殼族則怒嗆：「為何拿老百姓的錢去作補貼？」、「說好的把錢花在刀口上？」、「怎樣都要炒房耶」、「台灣房市真的巨嬰，靠政府各種護航放水在撐價錢」、「到最後一般中產階級的還是吃不到啦」。也有網友認為，此政策最終受益人還是建商，「圖利建商吧，大家該還的房貸跟利息一毛都不會少，但房價卻不會跌了」。

清華大學科技管理學院榮譽教授張金鶚則認為，在有限資源下，眾多需要優先補助的租屋者，並無法全部獲得補助，但卻要補助購屋者，公平嗎？再從被補貼者的效用來看，為期一年，每月3、4千元的補助，對租屋者的租金幫助遠比購屋者的房貸幫助要更有感。換言之，短期有限的補貼金額，對相對弱勢的租屋者是「雪中送炭」，但對較有能力的購屋者是「錦上添花」。張金鶚認為，政府補助應花在刀口上。

而外傳內政部打算將符合補貼的家戶年所得分位點，從50％提高到60％、70％。張金鶚也指出，房貸補貼雖然限制一屋自住者，但目前已購屋仍有房貸者，包括早期購屋者，為數眾多，若未能有效排富，補貼對象應更限縮在50％以下的分位點，而非放寬至70％，如此將更產生資源分配的不公平。直言「政府此時更不宜一手『打炒房』，另一手卻『護炒房』，如此讓人民失去對政府打炒房的信心，更是得不償失」。

張金鶚認為，關鍵還是在「高房價」，政府應「直球對決」，將更多力氣及資源放在高房價問題的解決上。

文／授權載自 好房網

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