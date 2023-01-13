恐跌10年？「大魔王」出手房價難撐…網驚見「1指標」：會跌得很深！

高房價讓普通人負擔不起是不爭的事實！即便政府陸續祭出各種打炒房及抑制房價的措施，但短時間內房價漲幅卻是有限，且1／10《平均地權條例》剛三讀通過，各界最關心的是未來房市的變化，對於今年房價會跌還是會漲？讓民眾摸不著頭緒，但卻也有不少房產專家直言今年房市「跌價是必然」，只是時間和跌幅的差距而已。

《平均地權條例》三讀一通過，火速在房產論壇上掀起熱烈討論，有網友說，「近期聽建商表示，工資漲、原物料漲，買地成本也變高，所以照道理不太可能會賠錢賣。因此受升息、打炒房政策影響，到底房價會漲還是會跌？」。不少網友一致認為，「房價不可能崩，只會修正，但僅限蛋殼、蛋白區，地點好的蛋黃區依舊不動如山」、「這要看楊總裁今年升半碼還是一碼，不然建商現金流撐得住，你覺得會降嗎？平均地權條例沒上路前你覺得會降嗎？」、「建商的地，有的已經養十年，這十年地價已經漲兩三倍，營造人力、建材成本上升，但還是比不過地價，2025之後，人口漸少問題浮現，空屋爆量才是最可怕的」、「人口下降，每年需求減少，空屋、新建案兩者一直供給，房價總是會趨跌」。

也有不少網友認為「漲是不可能，但跌是必然，只是跌多少的問題，大部分房產專家的看法是至少會跌10％，有些炒得太過頭且量體和建案蓋太多的的蛋白和蛋殼區有可能會跌超過30％」、「沒有建商搶建，銀行抽銀根的話，資金鏈不斷，緩跌比較合理，崩是不至於.，利率升息如此保守加上央行放話軟著陸，建商還是老神在在」、「你如果看跌，中古屋會比預售屋，新成屋跌得凶。而且很有可能是預售屋不跌，但過去3年亂漲的中古屋跌」、「經歷過上一波跌幅的我，這一波跌勢已經是進行式了，不信可以去問問房仲，簡單來說，房地產是最後指標，股票是先行指標，再不懂就看房地產的交易量，量比價先行，量跌就會價縮，要買房可以等2024年出手，價差會嚇死你」。

另外，有內行人指出，想知道房價會跌多跌少，其實可以依據當地區的空屋率判定，「注意區域的空屋率，尤其可以用一年內新成屋的入住率來判斷，入住率越高即使您覺得房價很高，或是整體房市跌價，基本上也不太會跌，反之空屋率高，入住低的區域，就有可能跌得很深」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，平均地權條例上路勢必影響建商信心，今年在較多利空夾擊下，應有較明確的價格調整，預期最快上半年就會看到降價情勢，但原物料成本高漲下，降幅在一成左右，價格較低的地方則來到一到兩成。

清華大學科技管理學院榮譽教授張金鶚表示，新竹竹北、新北重劃區、台中、高雄等地都是預售屋炒作熱點，當初竹北建案新推現場像「攤販」，紅單轉售再轉售，炒作非常嚴重，如今《平均地權條例》修正案三讀通過，不動產價格是該慢慢軟著陸了，不動產不景氣年代將來臨，短則5、6年，長則跌10年。

文／授權載自 好房網



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