超抖！短短8天「下車潮」竄出　餘屋恐爆量…專家揪殺傷力

躺在立法院長達八個月的《平均地權條例》修正草案，終於在週二（1／10）三讀通過！自去（2022）年12月22日初審過關後，預售屋轉售量不斷爆出，更在短短8天多出632件，比過去一年每月的轉售量平均值多出15％。



根據永慶房產集團統計，自《平均地權條例》修正草案初審通過後市場上的預售屋轉售量，發現短短8天內，全台件數就從2萬2861件上升至2萬3493件，暴增632件，比過去一年每月平均新增548件還多出15％。



全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，《平均地權條例》以預售屋禁止換約轉讓為主要殺傷力，其次為私法人許可制，不過以前者來說，在2021年底因已做先行預告，加上去年一整年的房市冷靜期，市場上投資客量能早相較前幾年熱潮銳減，還能玩得起的投資客多口袋深，實質的影響比較不如信心層面，而更大的賣壓反而落在建商身上，當然這段時間還是會有比較多的待售量，不過都不至於失控。

陳炳辰也說，今年在較多利空夾擊下，應有較明確的價格調整，預期最快上半年就會看到降價情勢，但原物料成本高漲下，降幅在一成左右，價格較低的地方則來到一到兩成。又條例上路是否在揭露上見退訂預售屋相關資訊，會是相當值得觀察的建案成效，要是退訂量體大的社區，則有很大的撿便宜機率。

另外，根據預售屋實價登錄資料，統計近四季預售屋每月平均交易件數與總銷金額，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，從去年第三季開始全台交易件數大減55.8％，總銷金額衰退52.1％，預售屋買氣逐季降溫。若從預售屋新建案完工預估年份統計來觀察，葉凌棋說，全台2023～2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現。

陳炳辰補充，平均地權條例上路勢必影響建商信心，從幾個創下過分高價的區域，話題單薄，甚至機能與房價搭配不上，推案量體又太大的地域，相對值得觀察價格率先下修情勢，比方說六都來講，台北市的北士科、新北市的塭仔圳、桃園區的青埔、台中市的北屯、高雄市的楠梓，以及台南市純粹依靠南科，非傳統熱區的地段，均有一定風險，在種種因素下，建商撐價沒有意義，預期今年價格下跌會更加明確。

文／授權載自 好房網

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