新北房市「潛力新區」曝光　專家一看這點：價格支撐性高

複製信義計畫區、新板特區及新莊副都心等模式的新北房市「潛力新區」曝光，隨著新北市政府第二行政中心動工，「三重新市政特區」成為城市新亮點。日前新北市府為帶動大漢溪以北地區經濟轉型，決定在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，如今該建設已經動工，預計在2026年12月完工，將提供3萬2000坪辦公空間，警察局、衛生局、交通局等單位都會進駐。

新北市長侯友宜也曾提到，新北市未來將以新店十四張到蘆南、蘆北為南北端點的三條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心，推動整體開發。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，二重重劃區和新店央北一樣屬於新北重點區塊，不僅地緣上屬於新北第一環鄰近台北市，同時三重有龐大的租屋量體，價格支撐性高，另外三重捷運機能發酵已久，加上本身老舊住宅不少，當有新重劃區出來時，也會進一步出現換屋買氣，即便整體房市走弱，因交通位置和居住特質，在當前市場仍然十分吃香。

陳炳辰提醒，選擇新興重劃區建案時，務必要確認機能和原地居住特質，若是現有餘屋量體較高，或是沒辦法仰賴交通機能、租屋市場等尚待開發區域，在市場上相對風險較高。

文／授權載自 好房網



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