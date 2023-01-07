她計算驚覺「租金＝房貸」 眾人見地點推坑：租一間虧一間

租屋族不易！近年不僅房價高漲，物價、房租也節節攀升，根據主計處最新資料，去（2022）年11月全台租金指數107.14再度創新高，年增率達2.1％。有名網友表示，今年6月準備回鄉，但不曉得應該先租屋還是先買房？

該名網友在《Dcard》詢問，表示自己目前在外縣市求學，自備傢俱租賃一間3房2廳公寓，預計今年6月學業告一段落後搬回南部，在資金充裕的條件下，她分別分析短期租屋與買房優缺。

她指出，如果選擇租屋1－2年，可以不用擔心屋況問題，合約到期即可離開；但租金其實與每月房貸差不多，且需要找到空屋才行。若直接買房，可能先買間公寓，同樣暫住1－2年，之後再搬到新家，好處是多了一間不動產，之後可用租金負擔房貸；壞處則是需擔憂處理後續屋況、稅金、房價漲跌及租客管理，好奇各位會如何選擇？

文章曝光後，網友一致選擇買房，「秒選2」、「房貸能壓到跟租金一樣，還有幾十萬可以過生活，當然買啊」、「買啊，南部那種房價，租一間虧一間」。

不過有人提醒，即使租金與房貸相同，也不能貿然無腦買，「租金應跟房貸利息和其他持有成本的總和比較，若租金較高則買房划算，當然每月現金流要能承擔本利和才行」、「選2，但好租好賣、交通方便無抗性的市區才適合」、「要看現金流跟負擔，還有目前現金投資的收益評估」。

好房名家林奇芬曾在專欄指出，以買房繳貸代替繳租，有三個優點：一、長期下來，房貸利息支出會低於房租；二、長期可累積資產；三、不只擁有房地產，還多一個可低利的融資工具。但同時得承擔房價大跌、收入中斷，無法按期繳納房貸、利率飆高，導致無法負擔之風險。

林奇芬也表示，買房不要只看到每月房貸負擔沉重的一面，其實，有三分之二的資金是用於強迫儲蓄、累積資產。如果從財富累積的角度，若不想把資金重壓在房地產，那麼也可以紀律投資股票或共同基金。

文／授權載自 好房網



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