顏炳立喊跌10％客氣了？六都「這8區」房價已跌20％

升息、資金派對結束、國內《平均地權條例》修法以及全球房價下修等因素，房市邁入下行階段。戴德梁行董事總經理顏炳立預估，今年第四季房價將開始出現下跌，且價格幅度將會達10％，並將從蛋白區開始修正。不過，觀察2022年下半年的房市數據，其實已經有區域跌幅超過20％。

顏炳立率先點名，「林青峽」（林口、青埔、三峽）、「鶯桃樹」（鶯歌、桃園、樹林）等蛋白區、重劃區，因建商推案供給爆量，價將修正。整體而言，第一季買賣雙方對價格都有堅持跟期待，量縮較嚴重，第二季價格將「稍鬆」，到了第四季房價將會走跌，修正幅度約10％。

而對照台南市不動產估價師公會從8月起，每月進行3次房價監測統計，8月時就已經見房價下行跡象，至2022年12月21日的查價，已觀測4個月，從當期的查價中，可發現六都之中有39區下跌，跌幅大的不單單只跌10％，甚至有8區已超過20％。

台南市不動產估價師公會針對六都20至70坪的成屋進行實價登錄彙整查價，統計8月以來的增減價，去年12月21日的查價結果顯示，六都有8個行政區，跌價超過20%，包括台中市東區下跌35.37%，台中市大甲區跌27.10%，新北市鶯歌區跌幅23.56%、台中市后里區下跌22.15%，台南市北區跌幅22.01%。

以及台中市大雅區、台北市北投區、台北市大同區，跌幅分別為21.79％、21.12%與20.25%。對照顏炳立點名的「林青峽」、「鶯桃樹」，目前鶯歌區已率先反轉下跌，而新北市林口區也跌2.48％，涵蓋青埔特區的桃園市中壢區則下跌2.57％；反觀，樹林區上漲2.36％，三峽區上漲3.7％，桃園市桃園區也漲了2.93％。

2022年12月21日的查價顯示，六都有8區房價跌幅逾20％。圖／台南市不動產估價師公會提供



文／授權載自 好房網



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