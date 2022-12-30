平均地權條例修法成效可期！專家：預估掃掉超過8成炒房客

多項干擾因素齊發，台灣當前房市已經奄奄一息？品嘉建設創辦人胡偉良認為，在經歷一連串的打炒房措施，加上整體銀根轉向緊縮，其中包括了多次的金融管制措施、 4次升息，台灣當前的房地產如今已是奄奄一息，《平均地權條例》修正草案更將使房市雪上加霜，直接將房地產業送入冰庫。

胡偉良指出，執政黨在九合一選舉大敗後，痛定思痛，認為「高房價是失掉年輕人選票的主因之一」，《平均地權條例》修正草案可望在2023年上半年三讀通過並實施。他說，該修正草案主要的目的在抑制預售屋的人為炒作，配合房地合一2.0的重稅處罰後，預期可以將80％以上的短期炒作趕出市場，對重建健康合理的市場秩序有甚大助益，也是從「根本上」來杜絕炒房，其未來的成效當可期待。

為了打炒房，政府啓動多次金融管制措施，胡偉良認為，不動產業界已哀鴻遍野，中小型業者更是難以求生，市場上盤售案件比比皆是，預期未來一年，將有半數以上建商將退出市場。根據當前的經濟情勢來看，台灣旳明年的GDP成長率各方預估都在3％以下，若再因《平均地權條例》修正案的實施而再向下修正，那麼引發的社會動盪可能會超乎想像。

胡偉良分析說，2023年房市仍舊不樂觀，降價情況有，但整體降幅到1成就很多了，因為建商也有成本考量，降太多就會虧本；他提醒，若有建商讓利幅度大，超過10％或更高，那消費者要當心有可能「降規減配、偷工 減料，」這樣的案子更不要去買。

胡偉良表示，房地產是一個週期性的行業，2003年房市從谷底的蕭條走向復甦，中間碰到2008年的雷曼兄弟危機，2010年走向過熱，政府此時也開始頒佈一些打房措施，比如奢侈稅、實價登錄、房地合一，2016 年房市步入衰退，2020年房市重新步向復甦，這是房地產的正常週期的變化，加上營建成本大幅上漲，是造成全台房價暴漲的主因，炒房客本來就是市場敏銳度極高的逐利禿鷹，因而伺機而入，進一步的炒高房價。

他指出，2021年政府看出市場炒作之風又起，開始祭出2.0 版的房地合一、實價登錄，央行也頒佈防制炒房的金融管制措施，但是卻壓制不了高漲的房價，這是房市週期走向上行、低利率、民間資金充沛與民眾預期房價上漲心理所造成，政府的打炒房壓制房價措施，只能減緩這種房價高漲的形勢，而無法扭轉現狀。

今年為了抗通膨，美國聯準會快速縮表、多次大幅升息，全球貨幣在短期內由寬鬆轉向緊俏，除了經濟受影響外，房市更是完全翻轉，再加上政府打炒房，房市由盛轉衰，交易更是完全凍結；如果形勢不改，那麼國內可能會面對史上最嚴苛的房地產及經濟浩劫。

胡偉良指出，政府除了以「平均地權條例」修正案來掃除房地產的炒作歪風外，也能推出相對應的配套措施：1.危老都更悠關民眾居家安全與都市景觀，政府不應對行庫金融機構的緊縮甚至停止放款坐視不管，應對當前急速變化的金融環境，調降存款準備率有其必要性。2.下調首套房貸款優惠，包括：給予更高的貸款額度（80％提升到85％甚至90％）、適度的利率補貼、更長的寬限期（5年）和加長貸款年限（35年甚至40年）來支援首購族的剛需購房。3.對改善型需求則下調二套房的頭期款比率，對先買再賣的換屋行為，在賣完第一套房之後，可享受首套購屋的優惠。4.廣建社會住宅、對提供出租宅的機構或組織給予稅賦減免，並對低收入家庭及買不起房的年輕族群給予租金補貼。

文／授權載自 好房網



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