房東想趁高點脫手！千萬內「電梯華廈」該買嗎？　內行籲注意3件事

對於該買房還是繼續租房，一直是許多人糾結的困擾，擔心在房價高點買到不保值的物件，又害怕新水追不上房價，最終落得買不起房的下場，而苦惱不已。近日，一名網友指出，她目前和男友在板橋、樹林交界租屋，是22年兩房的電梯華廈，而最近房東想趁房價高點脫手，於是詢問他們是否有購買意願，令她陷入兩難的抉擇！

原PO在網路論壇《Dcard》上發文，她表示目前跟男友租屋在板橋溪崑區域，是一間中古屋22年電梯華廈，2房1廳1衛，「房東近期想趁房價高點脫手，於是詢問我們有無意願購買？如果無意願就請我們提早解約搬走，寧願支付違約金也要趕走我們」，而原PO表示，「本身存了一筆頭期款，與其付房租給別人，不如繳給自己，還可以跟男友打合約，請他上網申請租屋補助來補貼房貸」。

不過，在她實際查詢實價登錄後發現，近1年的實價登錄，1年前是1坪32－36萬，近半年則漲到36－41萬，但房東的意思就是最低1坪40萬，完全不願意再降，因此令她十分猶豫，而仲介的說法則是，「之後樹林萬大線會動工，等到116年蓋好，勢必漲到1坪45萬，同時也強調，買來自住就是總價能負擔就買，現在1000萬內的電梯兩房根本找不到了，所以不要顧慮那麼多。」

而原PO聽完仲介說法後則認為，在這租屋五年，已是習慣的生活圈，加上華厦又是低公設、低管理費，計算房貸後，兩人都能輕鬆負擔；不過，她仍會猶豫是否再存錢個2、3年，屆時選擇更多，還可以到三重、新莊、汐止等地租房，體驗不同的環境，因此，好奇詢問眾網友，「如果是你明知道房價高點，還會買下去自住嗎？」

殊不知貼文曝光後，不少網友紛紛認為買下為不錯的選擇，「要自住、能力範圍內可以買就可以考慮了，因為你永遠都不知道下一間是不是你要的」、「如果你是已經熟悉地點的話，建議還是買下去吧」。

還有內行人指出，若要長期置產兼自住，原PO有3點需考量，第一是看管委會有沒有認真維持、管理基金夠不夠、有沒有被奇怪的人把持；第二是22年的外觀跟設備，是否已需要更新維護；第三是已習慣低公設、低管理費，跑到新北其他地方看1200萬的房，不是公設高、管理費更貴，就是屋齡跟現在的差不多，是否仍能接受。

對此案例，全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該處為板橋外圍，鄰近樹林，不乏老屋聚集，房價相較為低，要是非個案亮點，房價在單坪3字頭，而當地房市優勢自然在於房價親民，以及有租屋投報效益，該民眾若已存得自備款，又習於在地環境，出手並無不妥，但切記當前房市動盪，絕非過分期待未來而高價出手的時機，攀上四字頭都已是高水位，且其提及想申報租屋補貼，也會有非自住自用，所得稅與未來交易稅費上的問題，宜作足功課再行事，免做冤大頭。

關於賣方惜售的心態，永慶房產集團指出，目前物價、房價高漲的狀況下，加上銀行因市場資金緊縮以及受限於不動產放款上限等因素，在有限資源下放款審核趨嚴，民眾房貸資金取得難度增，而且，房貸利率突破2%，未來甚至不排除還有小幅升息的可能，都讓部分民眾購屋態度轉趨審慎、保守，同時也預期房價有下修空間，反映在交易上，如賣方願意讓利、降價，才能增加成交機會。

文／授權載自 好房網



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