想買房但沒有頭期款… 網勸：先好好檢視財務狀況再做決定

房價不斷上漲，就算是雙薪家庭想買房也得先審視財務狀況。一名女網友與丈夫月收不到8萬元，帶著一個三歲小孩住在丈夫老家，但空間太小加上與婆婆長期觀念不合想買房子搬出去住，卻因為沒有頭期款而困擾。但網友看到後，便力勸原PO要先好好檢視家庭財務狀況。

一名女網友日前在Dcard發文詢問，自己與丈夫跟一個三歲小孩住在丈夫老家，但空間小到連書桌都沒有空間放，加上婆媳長期觀念不合想搬出去住。自己一直在看5百萬以下的舊公寓，但跟丈夫月薪加起來好一點也才快8萬，想買房卻因沒有頭期款而在困擾。

她指出，最近看到一間符合需求的大樓物件，希望丈夫能跟自己去看房子，但是丈夫卻回「有錢嗎？沒錢看什麼房子？」因此她好奇問有沒有準備到頭期款就可以買到房子的經驗或是方法。

貼文一出，有網友認為原PO應該先檢視一下財務狀況，「現在開始存頭款不難吧，買房也可以先買小再換大」、「認同妳先生，沒頭期真的先不用看房，妳們到底有沒有辦法付房貸都不確定？」、「老公不想改變自己的想法，我看很難吧，要養小孩加生活，薪水都不夠存頭期了」。

也有網友提供做法，讓原PO可以先算一下每月的現金流，能不能每年存個40萬到50萬，大約兩年就會先有一桶金，「選擇完工日期尚久的預售屋，邊等交屋邊存錢付各工期款，這樣應是最快能買下自己的房的方式。」如果目前能存的了這些錢，也代表未來能繳的起貸款。

有單親媽媽覺得原PO應該先求有再求好，「月收入一開始比原PO還差，我也是咬牙買了一間舊公寓，但是買超便宜的，去年舊公寓賣掉了，是當初的2.5倍，也買了一間室內30坪的預售屋，明年底交屋。」

房貸還想貸到8成？ 剩四分之一新建案能選

如果原PO照網友的建議，順利存到頭期款並選擇購買預售屋，但原PO現在房貸還能順利貸到8成嗎？住展雜誌12月初曾統計，截至今（2022）年12月9日止，北台灣房貸成數8成以上的高銀貸建案（指銀行房貸成數8成以上，不含信貸、建商公司貸），共計238個，僅占整體建案約25.4％，不僅較2021全年大減約20.75個百分點，更是2017年以來新低紀錄。代表今年每4個新建案中，僅剩1個建案提供高銀貸方案。

住展雜誌企研室經理成采錡認為，今年高銀貸建案比例大幅下滑，與中央機關頻頻出招，強化銀行對不動產授信的風險控管有關。此外，日前全球股債市場震盪影響淨值，各銀行為穩住資本適足率，也縮減不動產放款。且市面出現銀行鑑價跟不上房屋成交價等情況，民眾購屋前需做好面對利率高、成數低、鑑價低貸款條件的心理準備，審慎評估自身籌款能力。

考慮目前房市已逐漸轉向買方市場，成采錡建議，民眾可與賣方磋商，在房屋買賣契約中增訂但書，如房貸不足成交價8成，買賣合約自動解除等，降低房貸條件不如預期，導致首付款大增的風險。

北台灣近年高銀貸建案數。圖/住展房屋網提供

北台灣近年高銀貸建案數占比。圖/住展房屋網提供

文／授權載自 住展房屋網

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