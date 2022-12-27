現在買房怎出價？估價師：直接殺價20％

目前房市處於下行階段，有些屋主先跑先贏，願意讓利甚至賠售，以求落袋為安，這對買方來說，尤其是自住型購屋族，的確是看屋議價的好時機。專家估價師就預估，2023年的開價與成交議價比率，台北市、高雄市最高可達20％。

台南估價師公會資流會主委林利州觀察房價數據，先前就推估整體房價在2023至2024年將會修正20％至30％，主要原因在於許多屋主評估最多能降價空間就是20％，但讓利幅度超過20％時，就可能先不賣了，而房市的緩跌趨勢，加上屋主心態，因此會有2至3成的下修空間。

目前市場有些屋主認知到，先砍價到一個幅度，讓利換成交，手握現金再做另外的財務配置，總比委售過久賣不掉的情境好，使得讓議價空間變得較有彈性，甚至主動降價。

林利州表示，市場上許多賣方所開出的價格，因被買方認定過高而不接受或無力負擔，便向下調整。從房市數據可得知，多處賣方已鬆動，議價空間已有逐步放大至開價的10％至20%情形。

他以參考仲介業訪查統計的成交議價比率，推估2023年開價與成交議價比率，台北市約17%至20%、新北市13％至15％、桃園市10%至14%，台中市9%至12%，台南市14%至18%，高雄市18%至20%。換言之，最大議價空間，可殺價2成。

文／授權載自 好房網



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