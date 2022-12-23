房市走4年多頭後開始反轉！專家估雙北、其他區房價跌幅

今（2022）年下半年房市逐步走冷，加上多種因素干擾，更加深房市未來不確定性！永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，房市已走了四年多頭，2023年在經濟情勢、打炒房政策、市場供給過大以及2024年將至的總統大選…等原因之下，都會影響房市表現，預估台北市、新北市房價跌幅約3％～5％，雙北以外其他區域則約有5％～10％的下修幅度。

《平均地權條例》已快速通過初審，立法院本會期勢必將完成三讀，最快可能明年第二季或7月1日實施上路，將大力遏止預售案炒作情況。葉凌棋表示，這次修正案主要是要抑制房市炒作，可預見明年上半年法案實施前將會有一波預售屋換約下車潮，對於市場健康一定有幫助，且對好的不動產業者來說，也可以減少多殺多的情形。

打炒房法案儘快實施是許多民眾的期待，內政部代理部長花敬群說，房市亂象將大幅消失，相近市場會越來越好。葉凌棋認為，未來少了投資客換約操作房價的空間，預售屋的價格將更加健康，是大家所樂見的。

而今年在歷經多次升息、經濟情勢較為動盪等因素下，國內房市在下半年明顯走冷，葉凌棋分析說，明年預期房市將呈「量縮價跌」，全年交易量估計在28萬～29.3萬棟之間，比2022年減少8％至11％，至於房價修正方面，雙北市預估下修3％～5％，雙北以外其他區域則約有5％～10％的下跌幅度。

葉凌棋指出，明年有幾項因素必須注意，包括經濟情勢仍不明朗，景氣可能衰退，加上房市管制政策持續，利率也升了，買方觀望濃厚，因此購買力下滑，導致量依然會縮。至於法案限制私法人購買住宅，他認為對豪宅影響相當大，少了節稅空間。

文／授權載自 好房網



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