公電超級貴！大樓管理費竟無包含「分攤電費」？　專家2點分析說明

公寓大廈普遍有著電梯、照明等公共設施，來提供住戶使用，而基於使用者付費原則，此些費用普遍會由住戶平均分擔，不過近日有網友卻好奇，平時所支付的大樓管理費用並無包含「公共電費」？那麼每個月繳的管理費是用在何種用途？



原PO於臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發文，他表示他第一次購買大樓物件，而最近收到電費單，發現上面標示著流動電費135元（自己用的），分攤公共電費則高達680元，此現象令他相當納悶，不禁質疑，「請問分攤公共電費是什麼？我以前住的大樓，公共電費都是由大樓的管理費支出，為什麼新住的大樓，公用電費要住戶自行分攤？那每個月繳的管理費2000多元室花費去哪裡了呢？」



貼文曝光後，不少人紛紛指出有許多大樓的管理費和公用電費本來就是分開的，還有人指出若居住大樓有許多電梯，公用電費很是驚人，「管理費5000公共電費1000路過…」、「大樓都要分攤公共電費，之前還有一次分攤的比我自己用的還多，尤其電梯很多的大樓電費超多」、「我們現在住的房子每坪100，公電600多」、「我之前買一間大樓，沒去住還是要付500多的電費」、「分開比較清楚，至於你繳的管理費去哪了去看社區財報就知道了」。

有內行人更針對「管理費」和「分攤公共電費」進行說明，公共電費多寡與社區大小、公共設施有關，若是大型社區，還會進一步細分為大公、小公。前者有消防設備、停車場等全體住戶均分，後者有每棟獨立電梯、照明均分給該棟、該層用戶，統計後會出現在帳單上「分攤公共電費」欄目；而管理費部分是運用在社區保養、修繕、人事、清潔、垃圾清運、雜支…等，社區每個月都有財務報表可以看跟了解，就會知道每個月社區花了多少錢跟剩下多少錢。

景文物業管理機構董事長郭紀子表示，首先民眾必須先釐清那些屬於公共用電，一般來說，「公電」泛指非私有部分用電，包含「大公設」及「小公設」用電量。在整體社區中，「大公」通常是大廳與休閒公設等全體住戶都共同使用的，包括警衛室、電氣室、配電室、電機房、休閒公設等；「小公」則是各層電樓梯，只有部分住戶可以使用到。

小型社區戶數少，一旦需要維修公設，管理費平均分擔下來也會比較高，郭紀子建議，若不想每月都繳交高額管理費，買房時就避免有游泳池等公設支出費用高的社區，不僅因為保養費用高會增加管理費外，一旦管委會公積金短缺，無法支持維修或是請救生員的基本開銷，淪為荒廢。



文／授權載自 好房網

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