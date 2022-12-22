房市反轉？網憂重劃區陷危機...專家揪「踩雷名單」：六都皆中

全台房市降溫，升息、通膨、金融市場動盪等都嚴重影響民眾買房的意願，在這種情況下，也讓不少人開始思考2023年房價是否有下跌的可能性，以及哪些區域的房市表現會明顯與今年有所不同。



房市傳出將有反轉跡象後，就有網友日前在PTT上發文表示，他擔心將有部分區域的重劃區會瞬間失去保值性，並舉出相對安全及特別危險的地區。



原PO點出的安全地區有：新北市的板橋江翠北DE區、新店央北重劃區及三重右岸重劃區，另還有竹北高鐵特區。至於他認為較危險的地區包含新北市的二重左岸重劃區、新泰塭仔圳、新莊副都心，桃園的龜山A7重劃區、新竹縣的竹東二重埔、台中北屯區，還有受到南科跟高雄台積電話題而房價高漲的區域。

網友們看完貼文後有不同看法，「北台灣_安全：青埔A18區內、竹北、新竹市東區；中南部_爆量危險區域（各區各蛋黃）：台中、台南、高雄。（結論）安全：蛋黃區；危險：爆量區域」、「你說的危險區域我都很看好，除了南部」、「重劃區幾乎危險」、「副都心經歷過破底翻穩到不行」、「蛋黃都很安全」、「台中北屯應該是穩到不行」、「南科最危險，漲多了但薪水沒跟上，而且地很大供過於求」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新興重劃區自然多走未來規劃，多有過於空曠，機能常需仰賴鄰近的舊市區，由於前幾年房市熱潮，房市沾上重劃區概念就高潮，不少腹地狹小，或是名不見經傳，或一些空有話題的遠景之重劃區，在現況環境不佳下，就不見得具備效益。

陳炳辰進一步表示，還有許多蛋白區的重劃區，先天條件限制，長期房價不振，也是民眾容易踩雷的地帶，甚至重劃區周邊本有嫌惡設施，為當地人詬病，亦會在居住環境不成熟下，雪上加霜。 陳炳辰說，這些地雷重劃區各地皆有，包括蛋黃的六都行政區，如新北市鄰近台北市第一環的數個行政區，到桃園市桃園區、觀音區，台中的海線城市，以及台南市南區、高雄市等處均可舉出案例。

不過陳炳辰認為，仍有許多的重劃區走出一片天，包括台北市北士科、桃園市的青埔、新北市江翠、副都心、央北，以及台中市14期、台南市國平、東橋，以及高雄亞灣區，均多為高價地帶，乃熱門重劃區，也沒有因為生活機能仰賴鄰近他處而落漆，反而在名氣、純住氛圍、綠地空間增添住宅價碼。

陳炳辰建議，一般民眾購置重劃區地帶，除了避開走高價風，以及規劃過於空泛的兩極化地帶，可找找在市區第二環，或是有些建案多以蛋黃重劃區親民價為號招的物件，也會因地段而在身價上有所抗跌。

另外，在重劃區週邊的舊市區，也會依附重劃區而有新案，價碼會相對為低，亦是可參考的名單，還已具備成熟的居住機能，倒也不必過於迷思在重劃區概念上。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

逃命潮倒數！房市吹冷風「平轉也賣不掉」 專家：降價機會來了

存到400萬、40歲當房奴「北市貸貸相傳」排行出爐

才4個月北市一戶跌掉128萬！「這三都」卻還在漲

房市真的被打趴? 契稅、土增稅連八跌

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》