逃命潮倒數！房市吹冷風「平轉也賣不掉」　專家：降價機會來了

下半年房市吹冷風，預售市場最為明顯，全球高通膨持續，貨幣緊縮也讓經濟復甦力道放緩，金融市場出現震盪，這些種種的壓力，嚴重影響民眾購屋行為與態度。從七大都會區第三季的預售屋交易量開始，買氣每下愈況，下滑了49.2％，幾近腰斬。



事實上，自5月起觀察內政部實價登錄每個月預售揭露件數都跌破7000件，較去年旺季每月逾1.2萬件幾近腰斬。為此，有網友在房產論壇PO文表示，觀察近期新竹房市連蛋白區房價都貴到買不起，因此導致買盤有外流的趨勢，且原PO認為，目前市場接受度最高的還是1500萬內，最大的問題在於有些新竹蛋白區的房價雖然拉到4字頭甚至5字頭，但銀行鑑價始終拉不上去，也就是說要轉手賣而願意接手的人自備款要求必須很高，且對於過去新竹買盤是年輕小夫妻來說，現在都已經慢慢消失了，年輕首購族更不用說了！所以未來不管是蛋黃還是蛋白區怎麼可能不會跌？」。



文章曝光後，不少在地人也直指目前當地房市的不樂觀，「等到預售屋禁轉法案若能通過，短時間內應看不到價格up了」、「一堆平轉的，還賣不掉！這波房價修正，個人看法是誰都逃不掉，但像新竹、台中感覺一年內把十年的漲幅都噴光了，怎麼漲基本上就怎麼跌！竹北預售屋都降10～20％了，去打聽都知道」、「只要經濟轉壞、台灣持續升息，不管你買在哪裡、有沒有台積電到處蓋廠的利多，都會跌下來」、「現在頂多平轉，不虧錢賣！明年就算裁員，有多少人願意降價？買2000萬賣1500萬？大部分有存款也都可以撐一下」、「買房看地點！買到好的地點是要怎麼跌價！竹北高鐵周邊是能跌多少？」、「會降價的當然是前2年就入手的投資客，當初買1000萬，現在市價2000萬，隨便賣隨便賺，苦的是今年才入手的，若周遭一堆在降價，要平轉看地點，好的有人接，不好的沒人要」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍曾分析，新竹縣市各季的住宅成屋總價可以發現，住宅總價在2021Q4或2022Q1來到高檔，之後二、三季交易總價減少，加上今年升息循環啟動影響下，民眾房貸利息支出增加，嚴重衝擊民眾購屋負擔能力，不僅如此，購屋面積也愈買愈小。

清華大學科技管理學院榮譽教授張金鶚分析，從金融機構角度觀察購屋者房貸及建商的土建融資料，可明顯感受到房市的變化，越來越多的訊息顯示房市不景氣的趨勢慢慢浮現，而明年恐怕更不樂觀。再加上國內、外的資金越來越緊縮，利率也不斷調升，建商及購屋者的資金週轉成本也不斷增加。且自住者在所得及家戶增加有限下，投資客在過高的房價及資金週轉成本下，無利可圖，使得不論自住或投資需求越來越少，導致新推個案的銷售率越來越差，房市空餘屋越來越多，甚至傳出爛尾樓事件，而在無法消化的情況下，最後當然只有降價這條路。

另外，消基會董事暨房委會委員張欣民更指出，從近期預售屋轉售快速爆量，就可知預售屋炒房客已經開始慌了，手上有太多預售屋的人，先拋一些出來分散風險，以免修法通過後，大量物件拋到市場求售，屆時轉手困難，甚至無法及時跑掉，被迫交屋；因此想買房的民眾可以再等等，等預售屋禁止換約修法三讀通過後，將掀起一波大逃命，想買房的民眾勢必會有更大的砍價空間。



文／授權載自 好房網

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