存到400萬、40歲當房奴「北市貸貸相傳」排行出爐

許多首購族存到第一桶金想買房，大概都超過40歲了。根據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年前三季台北市年齡超過40歲的房貸族新增房貸件數為7313件，佔全市新增房貸件數1萬1750件的六成以上，其中，40歲以上房貸族佔比，大安區達70.1％，其次分別為文山區的66％與松山區的63.1％。



東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，由內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第二季台北市的平均購屋總價為2229萬元，即使兩成自備款，也要準備將近446萬元，再加上台北生活成本原本就比其他縣市更高，對於每月僅能存下1至2萬的普通年輕人來說，僅是存夠自備款，就需要花費很長時間，也難怪買房時程一再延後。



全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，在國內薪資水準偏低的情況下，不少白手起家、沒有金援、省吃儉用的民眾，40歲才買房都是常有的事。他也提到，可惜目前政府青年安心優惠房貸，申辦上限年齡是40歲，但倒有許多民間銀行推首購方案，而在升息之際，建議購屋族得更仔細比較相關優惠貸款。



至於超過40歲才買房，若貸款30年，等於70歲才能放下房貸重擔；而部分銀行規定「貸款年限＋貸款人年齡」不能超過75歲，換句話說，若45歲買房，貸款30年，就剛剛好75歲告別屋奴身份。

而想在北市「蛋黃中的蛋黃」買房，東森房屋忠孝SOGO加盟店店東周榮義表示，目前大安區內新建大樓的開價普遍落在每坪150萬元以上，就連屋齡較高的中古屋也普遍要90至100萬元，以區內買氣最熱絡的三房中古大樓為例，這類物件的購屋總價基本都在3000至5000萬元，若沒有父母長輩的經濟支持，普通年輕人的確很難負擔。

2022前三季台北市各區40歲以上貸款買房件數及佔比，大安區有7成房貸族年齡超過40歲。圖／東森房屋研究中心提供

文／授權載自 好房網

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