銀行業早預期「房市不妙」！學者揭這因素影響大

今（2022）年房市走冷，近期多家公股銀行於法說會上，都看淡明年房市，判斷房價將下修，交易量跌。其實台灣金融研訓院密切關注房地產走勢，也有定期調查銀行業者對於房市的看法；金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，在今年初，有銀行業者對於今年國內房市就抱持保守看法，認為「不可太樂觀看待」；他指出，明年景氣的因素，對於房市的影響是更大的。

幾家公股銀行近期法說會中，提出對房市的看法，認為在連續升息、政府的房市政策等原因下，房市交易量減緩，預期2023年房市將呈「房價緩下修、交易量跌」，而近期營建成本已漸趨緩，加上升息、政府打炒房政策持續，預估房市將出現反轉，多種負面因素影響下，年底至明年國內房市交易會持續走冷。

央行公布的今年10月五大銀行新增房貸金額為472.72億元，是今年2月低點後、3月以來新低，顯示房市買氣持續疲弱。央行經研處點出三項因素，包括經濟前景不確定性高及經濟前景不樂觀，還有金融震盪、升息，都會使買方觀望、購屋意願更審慎；從銀行方面來看，金融業者更控管風險性資產、對房貸更嚴格審核。

林士傑指出，去年第四季美國聯準會預告今年將緊縮貨幣政策、調升利率，台灣一些銀行業者今年初就預期房市將降溫，對房地產持保守看待，如今看來，銀行業對於市場、景氣變化的敏感度更高。

而金融研訓院11月針對住宅市場調查，因年底租屋供給增加、租金略為下滑，住宅價格則沒有明顯變化，住宅房價租金比則是略上揚，整體風險仍算穩定。林士傑說，觀察房市供需及房價的變化，預計「明年上半年新成屋建案完工的供給可能增加」，以及「國內央行升息時程」，此為明年上半年後續2項重要觀察指標，前者如果可以帶動國內整體房價向下修正，則房地產成交意願上升。美國聯準會明年有可能拉長升息持續的時間，使得國內央行升息時程拉長的壓力增加，仍將會影響房市成交意願，使買方觀望。

林士傑表示，一些專業機構下修明年國內經濟成長率，所以景氣會不會衰退？可在明年第一季、第二季密切觀察，若經濟、景氣明顯衰退，「對於房市衝擊將更大，買氣將更縮，在量持續減之下，房價調整可能性就更高了」。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

「升升不息」房市風險增！民眾苦 專家試算：多逾2個月餐費

公股銀行看淡房市！「價跌量縮」走勢已不可避免？

首購哭哭！青安房貸 銀行利率見2.1％

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》