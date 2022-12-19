想買朋友的法拍屋！直接找屋主談可行？　網曝3大憂慮：水很深！

買房如果想撿到較便宜的價格，不少人會聯想到法拍屋，價格會隨著一拍、二拍不斷地降低，因此有許多人會鎖定法拍市場來購屋，想用低於市價的價格入手心儀的房子，不過購買法拍屋隨之帶來的風險性及不確定性也高出許多，消費者務必要小心謹慎！

一位網友於臉書社團《買房知識家 Ａ你的Ｑ》發文，他表示最近意外得知了朋友的房子在法拍，也即將到了3拍的階段，好奇是否可以在不透過法拍方式，直接向屋主洽談購買事宜？其中會存在何種風險？

貼文曝光後，原PO的想法立馬遭到眾網友的打槍，認為法拍屋的水很深，小心得不到便宜，還吃上大虧，「妳出的價格要處理他的債務＋稅金，能處理再說！」、「不懂法拍屋，真的不要去碰！法拍水很深…債權單一好解決，如果碰到多債權人….都3拍了，還期待什麼」、「你以為只要面對你朋友喔，這種進入法拍，債權人都好幾個，大家都等著分錢」、「你朋友債務絕對大於房屋價值。再來就是房屋狀況也沒你想像中好」、「一般買賣就很複雜 何況是到三拍，建議你還是別幫忙太多，免得到時候公親變事主」。

還有過來人分享經驗，得先確認債券、屋況及向債權人洽談等步驟，才較能保障自身權益，「您可以跟朋友談，但朋友不見得會誠實以告，還不如去調謄本看是誰申請強制執行，直接找債權人談看看，而且還要注意房子有沒有其他設定，或者朋友有沒有隱瞞其他債務狀況」、「買到最好是要查債券，不然會被告惡意脫產要求你返還房產喔，我爸就遇過，多付了一筆錢」、「是可以，但得談到各債權人都願意放手再說」。

針對法拍屋，可道律師事務所律師張維晟曾點出三大風險，而購買法拍屋最常見的問題就是發生「點交糾紛」，他提醒，買家在購買法拍屋時，最好特別注意一下「屋內是否仍有人住居」的情形，不然就算標到標的物，也可能面臨無法點交的窘境，甚至連想趕走住居者，還得另外花費一筆官司成本，以解決糾紛。

另外，物件的「物理狀況」也是購買法拍屋所需要面臨的一大風險，張維晟解釋，因為法拍屋不同一般房屋買賣，還可以參考「房屋現況說明書」等屋況載明，甚至得標前也不可能進到屋內察視。他提醒，若想避免買到海砂屋、漏水屋、輻射屋，甚至是凶宅，建議民眾可以事先詢問附近鄰居、附近派出所，或是至地檢署查詢有無刑事案件等。

最後，雖然不能說是風險，但同樣可能遇到「優先購買權」問題，買家需要注意該物件是否為多人持有，因為其共有人有隨時可分割共有物的權利，並且享有該物件的優先購買權。張維晟強調，買家一定要注意物件是否有共有人變價分割情形，以免勞力傷財。

文／授權載自 好房網



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