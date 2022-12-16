建融利率傳飆上3.8％　銀行「催還款」建商買地暴減五成　專家曝降價時間

央行在去年12月祭出第四波打炒房，其中一項是購地貸款最高成數降為五成，保留一成動工款，並要求借款人切結於「一定期間內動工」；今年1月央行則以18個月內動工作為規範。如今到年底，升息、營建成本飆升、土建融緊縮，已經讓建商購地策略轉為保守 。

根據第一太平戴維斯統計，今年土地交易規模明顯下滑，全年成交金額減少39%，其中建商全年購地金額為1059億元，較去年的2112億元，年減率達5成，主因除了公部門減少釋出建地以外，加上2019年到2021年之間，建商購地金額累計超過6000億元，土地庫存豐富，這也使得土地新案評估上更為謹慎。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，今年在升息、銀行緊縮之下，建商整體購地動作轉趨保守，甚至近期就傳出有建商的建融利率飆升到3.8％，目前多家建商採多樣化策略以分散風險，包括提升工業廠辦推案比重、參與公辦都更或聯開案，與品牌建商合作推案，以降低未來住宅市場波動所產生的風險。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠提到，銀行在風險控制之下，甚至有建商接到電話要求「部分先還」，或是已購土地多年尚未動工，也會被銀行要求趕緊動工，新購置土地則必須要有借款計畫，並限期18個月內開工，有些建商擔心一動工更燒錢，就會先緩購地。

黃瑞楠表示，首當其衝就是重劃區土地，因為屬於素地，只要規劃完成取得建照，就必須動工，相較之下，若屬於都更或危老，可能有都審、變更設計等問題，動工期程就不會像素地一樣，被銀行放大檢視。另一部分，危老或公辦都更，為政府推動的政策，多數銀行順水推舟，利率、成數都會優於一般建案基地。

黃瑞楠指出，合建的另一個好處是，與地主合建非自購土地，資金成本較低，興建工程階段才需要資金；而建商策略聯盟，也能彼此分擔風險，避免在市場未見轉好期間，單一建案量體過大，風險過高。

至於上述包括利息成本增加、營建成本抬升，銀行緊縮等，面對現況建案銷售率普遍下滑，是否建商降價時機到了？黃瑞楠認為，即便土建融利率大幅飆升，但對於多數建商仍在可負擔範圍內，但可能會透過縮減推案，或調節手中其他土地因應，即便到2023年，至少明年上半年仍看不到降價可能。

黃瑞楠表示，明年住宅市場將處於量縮格局，但價格應該會持平，除非市場出現全面降價情形，否則不論新建案或待售餘屋，仍難見到降價。但要談房市是否已經出現轉機，目前升息、資金緊縮、政府打炒房之下，還未見明朗。

建商2019年到2021年，購地金額累計超過6000億元，今年建商轉趨保守。圖／第一太平戴維斯提供





2022年建商購地金額，六都之中，台中衰退幅度最大。圖／第一太平戴維斯提供





2022年土地交易，新北、桃園位居一、二名。圖／第一太平戴維斯提供





文／授權載自 好房網



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