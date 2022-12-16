選擇性信用管制時間拉長！楊金龍：希望明年房市慢慢下來

「房市如果硬著陸會很難救，軟著陸是比較好的情形，希望明年慢慢看到房市下來」，央行總裁楊金龍15日在理監事會議後針對房市提出看法。近日楊金龍在立法院備詢時提及，明（2023）年上半年可望看到房市軟著陸，15日針對此議題，他表示，房地產若「硬著陸」，政府要再救會相當困難，「我們認為，房地產軟著陸是比較好的」。

央行15日決議升息半碼，今年至今累計升息2.5碼，而在連續升息、調升兩次存準率、經濟情勢變動較大等因素下，今年房市明顯走冷，觀察六都建物買賣移轉棟數變化可顯而易見，買方都呈觀望態勢，熱錢消退，投資客也幾乎退場。

對於看到房價有感下修，許多民眾都非常期待，楊金龍說，經濟上的軟著陸意指在升高利率時，「物價不會飆太高、經濟成長比較趨緩、失業率也不是太高的情況下」，那就是軟著陸；他指出，至於房地產方面，我們希望看到慢慢調整、逐步往下調整是比較好。

楊金龍表示，房地產如果硬著陸、被打趴的話，政府要再救起來就很困難，我想最清楚的案例，就是中國的房市情況，幾乎是趴下去，現在要用很多措施去救，相當辛苦。他說，所以我們認為房地產軟著陸是比較好的 ，央行很強調金融穩定，房價與金融穩定是有關係的。

楊金龍指出，房價上漲有很多因素，包括缺工缺料、成本等，但漲上去後，總不會一直漲，我們希望慢慢下來，「明年希望看到房市逐步下來，而央行的選擇性信用管制措施將會實施比較久的時間」，前面已推出4波的信用管制，我們還是會持續對於房地產問題與發展密切注意，滾動式檢討相關政策。

文／授權載自 好房網

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