鬆動了？台北「這兩區」房價跌得重！專家揭關鍵原因

今（2022）年以來房地產市場明顯降溫，買氣下降不少，在交易量大減之下，一些賣方看到市場變化，也開始出現降價情形、甚至賠售出場。台南市不動產估價師公會針對六都實價登錄資訊彙整，進行20～70坪、2樓以上成屋的房價均價變化情形調查，從今（2022）年8月份至12月的調查來觀察，台北市每坪從70.67萬跌價到67.48萬元，若以每戶40坪的均價變化來看，今年9月與12月相比，南港區、大同區跌價最多，都跌超過450萬元。東龍不動產專任委託部經理陳泰源也揭露關鍵點、分析房價「撐不住」的原因。

觀察台南市不動產估價師公會針對實價登錄的彙整調查，今年9月21日與12月11日的查價比較，若以每戶40坪的均價變化計算來看，台北市平均跌價約128萬元，其中南港竟跌了517萬元，大同區也跌了487萬元，幅度不小。

對於台北市這2區的房價變化，陳泰源指出，以南港來說，整體住宅房市多是以較大坪數產品為主，約占了全區近8成，總價多要3千萬以上，小宅產品相對較少，而在近年小宅火熱又是市場主流下，加上目前房市不景氣，大坪數產品顯然更不吃香，所以房價出現較大跌幅的現象也不太意外。

至於大同區部分，陳泰源表示，該區域發展相當久，老舊房子相當多，不少住宅多是3、40年以上的無電梯公寓，房屋老舊、又沒有電梯，與現今民眾購屋偏好規劃無障礙設施的電梯大樓、屋齡較新產品，形成「背道而馳」的狀況，因此也會出現買氣更不振、房價難支撐的情形。

另外包括北投區、信義區、中正區、內湖區都出現房價下跌情勢，陳泰源認為，政府打炒房政策持續、加上升息等多重因素， 且如今房價普遍太高，民眾當然採觀望態度，也不會追價，今年房市呈量縮價跌，沒有量、就沒有價 。

而北市大直在房市下行之下，觀察最新實價登錄，甚至出現賠售出場的交易，陳泰源說，屋齡7年的植福路「西華富邦」6樓戶，今年10月以總價2億3千萬元賣出，屋主持有6年多，如今賠售427萬元；另外屋齡16年、明水路的商業區小宅「Amour」，今年9月的9樓戶以總價1,458萬售出，屋主持有4年多、賠售40多萬元。

文／授權載自 好房網



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