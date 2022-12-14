房市急凍　建商苦喊：業績掛蛋

立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，要趕在明年元月會期結束前通過修法，被外界視為，是執政黨九合一大選敗選「祭品」，希望藉此弭平高房價民怨。但建商卻大吐苦水，多數建案交易趨緩，甚至數月業績掛零，目前房市上下游產業幾乎是喝西北風來度寒冬。

商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（13）日表示，房地產業者都舉雙手支持政府打炒房，抑制房價，但去年房價飆漲是土地與工料雙漲造成，房地產開發業是非戰之罪。

他表示，目前房市冷到極點，過去房地產正常交易時代，每周都有30組來客量，現在僅剩不到五組，剩下10％左右的來客量，多數建案交易趨緩，甚至數月業績都掛零，目前房市上下游產業幾乎是喝西北風來度寒冬。

賴正鎰說，政府要平抑房價確實可用很多種方法，包括增加社會住宅的供給與租屋補貼等措施，至於預售屋制度，已實施近30年，對青年購屋來說，可以不用一次拿出大筆現金，減輕負擔，建商蓋房子也可降低風險，對買賣雙方是一個好的制度。

如今要限縮預售屋買賣，由於物價波動無法精準評估建設成本，開發商只好改採「先建後售」，儘量不推預售屋。賴正鎰認為，房地合一已修法祭出高稅額，兩年內交易稅率45%，已有抑制效果，若還要在平均地權條例修正案中，祭出更緊縮的政策，恐不利台灣房市正常發展。

政大地政系退休教授張金鶚則認為，當前房市投資炒作盛行，《平均地權條例》通過應有助於抑制預售屋炒作，減緩投資炒作風氣與預期心理，況且即便中央修法通過，未來仍要看地方執行是否落實。健全房市、抑制炒作，絕對沒有一劑「萬靈丹」，必須多管齊下，才能慢慢形成。

文／授權載自 好房網



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