房市轉冷能買房嗎? 專家:謹記四不政策

房市今年受到多項利空影響，近期交易量明顯轉冷，針對有購屋需求的民眾，現在購屋又該如何挑選?對此，專家建議，在市場變化大時，買房更要回歸基本面，盡量挑選蛋黃區的2房主流產品，未來脫手性佳，同時買房應遵守4不政策，首先建議購屋族不要「墊腳購屋」，買超出能力範圍的房子，再來就是避免買預售屋且不要追價，最後則是拒絕接手投資客換約物件，以免幫投資客獲利了結，自己又被剝削一筆。

蛋黃區買房 景氣反轉時抗跌性佳

針對房市轉冷，若是近期有購屋需求的民眾，天時地利不動產顧問公司總經理張欣民建議，在市場變化大時，買房更要回歸基本面，首先地段部分，蛋黃區更優於蛋白區，由於蛋黃區整體交通、學區條件都相對好，因此在景氣反轉時比較有抗跌性，即便房價修正，還是能享有完善的生活機能，不過由於蛋黃區房價較高，因此預算有限的民眾建議可以先從中古屋入手，但儘量挑選屋況較好的中古屋，以免後續還要花大筆修繕費。

至於格局則建議以2房主流產品為主，不僅總價相對3房以上親民、流通性又高，且現今小家庭當道，先求有再求好，未來若需要更大空間再換屋即可。至於房屋類型，景氣反轉時尤其預售屋能不碰就不碰，爛尾樓情況目前已經發生，狀況恐會持續。而百億房產教練RENBA則指出，民眾若現在要購屋，建議可以選擇中古屋，由於預售屋跟新成屋受到這1~2年間營建成本高漲的影響，因此很難降價，然而中古屋屋主持有時間較長，多數經歷這波漲幅後已經增值，因此議價空間相對較多。

蛋黃區整體交通、學區條件都相對好，因此在景氣反轉時比較有抗跌性。圖/591房屋交易網

現在購屋可以依循「四不政策」

房市轉冷購屋策略除了上述地段、格局及房屋類型需要注意之外，張欣民也提出四不政策，首先就是建議購屋族不要「墊腳購屋」，尤其過去2年房價高漲，不少人會認為頭過身就過，除了自備款算的剛好之外，房貸也很緊繃，然而在今年升息循環之下，很可能造成後續資金出現狀況，甚至被法拍，此外目前景氣也將反轉，房價更恐面臨下修。

再來就是不要買預售屋，預售屋風險相對高，還有爛尾樓疑慮，第三則是不要追高房價，現在房價都還在高點，尤其新興重劃區，生活機能還未到位，然而房價被炒過頭，景氣反轉不僅率先修正，甚至被套牢的機率高。最後就是不要接投資客換約物件，因為投資客最主要的目的就是賺錢，此時若接手投資客換約物件，不僅幫投資客獲利了結，自己也會被剝削一筆。

房市轉冷 民眾購屋四不政策。圖/591房屋交易網

Tips:

針對近期市場變化大，雖然房市交易量已經明顯轉冷，不過價格卻尚未見到修正，對此，張欣民指出，目前只是房市轉冷剛開始，明年下半年價格才會有比較明顯的下修，因此若近期有購屋計劃的人反而可以趁現在慢慢做功課，明年下半年把握購屋好時機再進場。而百億房產教練RENBA則指出，若是自住有急需的話，民眾此時可以多看多出價，也會有撿到便宜的機會。

文／授權載自 591房屋交易網

延伸閱讀

買預售屋憂建商倒閉 保障民眾血汗錢 「這件事」很重要

首購哭哭！青安房貸 銀行利率見2.1％

「這件事」代表經濟前景漸佳？專家：反要擔心房市更差！

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》