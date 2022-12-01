房地合一2.0失效？稅收曝「炒房歪風」　張金鶚揭「這3點」能阻殺投資客

近兩年全國房價大漲，房屋短期交易活絡，即便2021年7月1日房地合一2.0上路，卻仍難阻炒房歪風。學者認為，新冠疫情後全球大撒幣，造成無限的資金追逐有限的資產，即便政府祭出「重稅」，卻在房價狂飆之下，仍能吸引投資客炒作，但預料這樣的狀況即將被終結。



根據永慶房產集團針對房地合一2.0上路滿周年彙整的稅收統計，從2021年第三季至今年第二季，交易件數共11.18萬件，而遭課徵45%重稅的短期交易約3萬件，占房市總交易量的26.7%，顯示出炒房風氣相當盛行。



房市專家、政治大學地政系退休教授張金鶚分析，長期低利率的環境，在過去兩年新冠疫情各國政府紓困，市場游資氾濫的催化之下，推升全球房價上漲，台灣房市也全面性飆漲，即便政府祭出房地合一2.0重稅，卻仍難阻擋投資客在房價快速走升之下，採取的套利行為。

張金鶚指出，正常來說，重稅是能抑制房市短期交易炒作，但過去兩年房市多頭環境使然，投資客認為仍有利可圖，才會造成約3萬筆短期交易案件，高達2成6的佔比。

張金鶚表示，市場現況就是利率上升、資金緊縮，這衝擊到建商、投機客的槓桿操作，預料未來房地合一2.0的課稅案件，短期交易的案件可望減少，至於讓房市邁向健全，政府仍得積極推動「平均地權條例」的修法，遏止市場投機炒作行為。

文／授權載自 好房網

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