買房看重生活機能　怎樣才算好？　網：這地區最珍貴

舊市區市容老舊，不少人買房偏好重劃區整齊寬敞的空間規劃，但生活機能卻是一大缺陷。一名網友就在PTT上發文，疑惑表示雖然大家一般對於生活機能的認定是有捷運、便利商店、全聯、市場、診所等，但撇除捷運，除非是住荒郊野外，不然很難沒有這些商家，即使是新重劃區也不可能都沒有，好奇到底要有多好的設施，才能算是生活機能好？若是像深坑這類地區開車十幾分鐘就能到什麼都有的台北，是否也能算是生活機能好？

網友們對於生活機能各有見解，紛紛表示「基本國中小學區、公園、麥當勞、星巴克，大到百貨公司、好市多」、「國中名校、高中名校、大型賣場、運動中心、市場、宵夜街，各式便當麵店、飲食連鎖與服飾店」、「種類越多樣越好啊，普遍性（超商）到非普遍性（瑜珈教室、美語補習班）」。

也有網友認為，生活機能好壞不光只看設施的多樣性，是否能用最簡單的方式，花最少時間滿足需求也是判斷標準之一，走路、騎車、開車，便利性差很多。例如：走路5分鐘內要求超商跟超市都各要有1間，走路10分鐘要有50間以上的小吃店或餐廳、診所、國小、公車站或捷運、Youbike，而開車、騎車10分鐘內應該要有醫院、百貨公司、電影院，才能算得上是生活機能好。

除了不同的人對於生活機能需求不同之外，隨著人生階段需求也會跟著改變，有網友就說，自己和朋友們未婚時買房看的是公共運輸，認為「反正交通機能好的地方不怕沒便利商店和小吃店」。陸續結婚生小孩才想到「學區很重要」，等年紀再大點可能會想「當初怎麼沒有考慮醫療機能」，因此「能夠滿足越多人需求的生活機能越好」。

而重劃區的生活機能，多數人認為確實不足，有住在重劃區的網友分享，「我剛搬到北大時，只有北大校門那邊有診所，有些社區都交屋兩三年了，公車在成交時3條+1副線，我搬家前一個月變成5條，第2間診所是隔年開幕」直言：「同樣就醫，你重劃區內開了一兩間診所很開心，人家是一堆診所加大型醫院，難道這兩個生活機能也一樣嗎？」也因此距離舊市區較近的重劃區能同時享有新的空間規劃與成熟的生活機能，就顯得格外珍貴。

消基會董事兼房屋委員會委員張欣民認為，若從「食衣住行育樂」六大需求來選房，首先應以「食、行」列為優先，特別是現在外食族多，住宅周邊的餐飲機能就相當重要，若是新興重劃區，有無超商也是用來判斷當地人口數量是否足以支撐商家的重要依據。而若是該地區還能滿足進階的「育、樂」需求，如美術館、圖書館、百貨、電影院，代表生活水平更高階，但往往房價也更可觀。

張欣民分析，重劃區的成熟大多需要花7-8年的「長草、長房子、長機能」時間，提早進場可以用較低的價格購買，但需面臨初期進駐人少，店家自然跟著少的生活機能不便期，「長房子」階段建商大舉推案，房價上漲一波，進場購屋時要用心議價，避免追高，而未來是否有發展空間、政府建設及資源挹注，也會影響到重劃區房價波動。等到「長機能」階段時往往已來到房價高點。

文／授權載自 好房網

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