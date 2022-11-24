恐怖！北市預售8區下跌　這區暴跌34％最兇

被視為鐵板一塊的預售屋房價，如今已出現鬆動下跌，甚至變成領跌產品，這個現象在台北市特別明顯。根據台南市不動產估價師公會查價統計今年1至7月與8月後的房價漲跌，在預售屋的部分，不限坪數，平均房價跌掉了4.92％，其中，中正區跌幅居首，大跌34.77％，從單價百萬大關直接掉到7字頭。

台南市不動產估價師公會的該項數據，為對照2022年1至7月與8月後的平均價格漲跌，並再拆分4種產品—預售、住宅大樓、華廈與公寓做觀察。值得注意的是，台北市預售屋8月後房價較1至7月平均下跌了4.92％，由每坪95.91萬元，下跌至91.19萬元。

而北市12個行政區當中，就有8區呈現下跌，跌幅最重的是中正區，由每坪109.78萬元，跌至71.61萬元，跌幅為34.77％；其次，萬華區跌幅19.95％，松山區也跌了18.39％，兩區目前均價分別為每坪71.88萬元與每坪114.2萬元。預售屋漲幅最大區域，為南港區大漲58.23％，由每坪63.42萬元上漲至100.35萬元；漲幅第二的是北投區，上漲30.86％，由每坪76.27萬元漲至99.88萬元。推估南港因有豪宅大案「世界明珠」單坪破百萬加持，北投區則因北士科推案爆發，單價跳空拉抬，使得均價逼近百萬大關。

台南市不動產估價師公會資通會主委林利州分析，依數據顯示，房屋市場動能疲弱態勢已現，部分地區因量縮成交數量稀少，樣本數量、產品及地段均勻度不佳，造成價格波動幅度大，例北市中正區的預售價格大跌。但整體而言，房市有從「量縮價穩」邁入「量縮價跌」的跡象。

至於北市其餘3種產品價格漲跌情形，住宅大樓平均跌幅為4.3％，公寓平均價格則上漲0.17％，華廈也上漲1.11％，顯見預售屋不僅漲勢不再，甚至由漲轉跌的跌勢也相當明顯。

預售屋量縮嚴重，平均價波動明顯，但已不見預售屋追漲動能。圖／台南市不動產估價師公會提供





文／授權載自 好房網

延伸閱讀

建商「環環相套」玩死自己 專家曝預售爛尾「合約可見端倪」

寬限期千萬別亂申請！專家曝3適用+2不推薦族群 5技巧談到最甜利率

高房價+升息 333黃金法則已失靈?

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》