住不起只能逃！高房價逼脫北　他爆「1慘況」：對天龍國很不利

台北市房價高不可攀，很多人無奈，住不起台北市就只能往新北、桃園移動，而目前北市人口持續流失，今年10月北市戶籍人口約246萬人，和2019年同期264萬人相比，三年間少了18萬人，創下38年來新低！

且根據內政部資料統計，今年第1季全國房價負擔能力指標，台北市房價所得比16.22，等於要16年不吃不喝才能在北市買房；與鄰近縣市相比，新北市房價所得比為12.85、基隆市5.76、桃園市7.8，相對比北市負擔較小。

進一步觀察台北行政區人口流動情形，12個行政區人口全部減少，大安區人口流失最多，從2019年10月30.7萬人，今年減至28.1萬人，少了2.6萬人，減幅為8.5％。其次為信義區，近三年人口也減少了8.1％，流失人口達1.7萬人，松山區減少7.9％，排名第三。

高房價讓「脫北潮」更加嚴重，截至10月桃園人口總數227萬人，已快超越台北市的246萬人，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，台北市房價易漲難跌，持有稅也高，因此若非有一定程度的積蓄與收入，常有買不起也住不起的感嘆，不少退休族群又因為收入減少，先前房市熱潮具備換屋契機，亦有出現賣台北買新北的情況，市區內的移動自然也有此態勢，大安、信義長期均為蛋黃區，松山區也有雙敦、民生社區等高價地帶，房價鐵板一塊不說，新案、都更危老案都愈走高價，單價百萬元已不稀奇，中古屋同樣受到帶動，賣方看到好價碼獲利轉手，買不回來轉往內湖、南港等親民區，並不意外。

至於人口數量上的比較，陳炳辰分析，除了房屋持有與購置上的承受能力，讓形成北北桃生活圈的桃園市能有移居熱潮外，這又牽涉到地域腹地的大小，台北市相較為小許多，不敵他處確有可能，但不容忽視的是台北市房市住好住滿、供不應求，以及租屋市場熱的事實，加上持有方不輕易釋出，兼之多屋族也不少，且建設、就業市場、宜居機能都拔尖，就算人口數量遭到超車，短期均難撼動首都房市。

清華大學科管學院榮譽講座教授張金鶚曾表示，「脫北潮」的確有惡化的趨勢，台北市人口外流原因很多，房價高、租金貴是最大禍首，更慘的是，所得相對沒有增加，導致年輕人只好往外遷移。張金鶚分析，「脫北潮」可以分為兩類，一類是遷移到鄰近外縣市如桃園、新北，工作仍在台北，以通勤來換取空間；另一類則是工作與居住都脫北。

張金鶚分析，從區域均衡的角度來看，「脫北潮」不見得是壞現象，如果就業機會趨於均衡，人才不必統統集中在台北市，其實也是好事；但是從台北市角度看，如果年輕人都把戶籍遷走，到其他城市工作，越來越多有生產力、有創意的年輕人離開台北，這對台北就真的很不利了，人才、人力持續流失中，生產力、消費力驟降的話，會延伸嚴重的問題。

文／授權載自 好房網

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