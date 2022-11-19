房東亂改格局還放著不管！專家教看房：有「2特徵」千萬別租

現今不只房價高得嚇人，想租間像樣的房子也不便宜，尤其花了錢還租到屋況差的房子，後續要面對的問題常令人吃不消。房市名嘴Sway就提醒，在尋找租屋處時，其實有常被忽略的小細節，建議租屋族尋覓房子時要多多觀察幾個地方。

Sway日前在談話性節目《新聞挖挖哇》上，分享一些特別的看房小訣竅。他舉例，一般來說正常的房間不會有磁磚，所以只要看到房間牆壁有磁磚，多半都是廚房或是浴室改建的，也就是房東沒清理乾淨，直接將原先的空間改成套房出租。

第2點則是在地板的部分，Sway表示，若在地板上看到圓圓的、像是鐵片的東西，整體看起來不平，事實上就是排水管，很可能三不五時會冒出臭氣。「現在很多房東格局亂改，三房改套房，管子放著不弄掉，就會有這個問題」。

主持人鄭弘儀則提到，曾有朋友的家中排水管出現很奇怪的臭蟲，Sway則說，排水管什麼都蟲都有，「那個從化糞池上來的，什麼喇牙（白額高腳蛛）、蟑螂、蛞蝓，任何蟲都會從地下爬上來」。

看房學問多，崔媽媽基金會就曾提醒，看房時要留意包含消防安全、門戶安全及設備都要檢查，像是熱水器須安裝在通風位置、馬桶管線有無暢通、隔壁住戶身分，這些都要實際觀察才會知道。

此外，由於看房時有許多細節房東不一定會講清楚，因此建議簽約時準備定型化契約，可以維護自己的權益，若租約內容未符合規定，可要求房東修改或拒絕簽約。

文／授權載自 好房網

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