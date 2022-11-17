詭譎情勢！房價跌幅多大？學者提2指標分析

台灣金融研訓院指出，通膨與升息為全球經濟前景蒙上陰影，新興亞洲多國幣值持續下滑，使其外債違約疑慮升溫，信用風險與市場風險上揚，導致今（2022）年10月台灣金融風險指數（TAIFRI）上升的主要原因，10月TAIFRI指數100，較9月上升2.1。在不動產部分，住宅租金呈現上揚但漲幅趨緩，而住宅價格則沒有明顯變化、波動小；對於房市變化、市場預期明年房價可能下修的看法，金融研訓院金融研究所所長林士傑提出2指標分析。

美國今年以來多次大幅升息，連帶影響國際金融情勢，台灣也不例外，市場預期整體明年景氣、經濟將衰退；林士傑表示，目前觀察房市景氣也趨緩，對於租金價格的影響大於房價，使得住宅房價租金比從今年第二季以來顯示有上升的趨勢，其中6月至8月的房價租金比數值呈下降趨勢、近兩個月為緩升。

林士傑說，與去年相比，今年住宅房價變動比較緩和、漲勢趨緩，這是對房市比較好的狀態，至於住宅房價租金比落在35會是比較健康的情況，今年以來幾個月，住宅房價變動呈現上上下下，並沒有劇烈起伏，顯示房市交易也明趨於降溫、價格沒有再大幅向上。

此外，美國今年10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於9月的數值，林士傑指出，加上美國期中選舉結束回歸基本面，如果到明年第一季資金市場投資意願及動能可望略為回溫的話，對房地產市場成交量的影響可能較大，也可藉此觀察國內房市變化；而今年第三季台北市商辦空置率創今年度新低，由於沒有大量新辦釋出，明年上半年價格部分應該也變動不大。

至於觀察房市供需及房價的變化方面，林士傑表示，預計「明年上半年新成屋建案完工的供給可能增加」，以及「國內央行升息時程拉長」，此為明年上半年後續2項重要觀察指標，前者如果可以帶動國內整體房價可向下修正，則房地產成交意願上升，成交量也許可望擴大。

他指出，不過看到國內央行升息時程拉長這項指標，由於明年通膨應不致於繼續惡化，在沒有更大的黑天鵝出現的情況下，房價下跌幅度應該也有限，而美國聯準會明年有可能拉長升息持續的時間，使得國內央行升息時程拉長的壓力增加，仍將會影響房市成交意願，使得買方觀望。

文／授權載自 好房網

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