買房第二戶「無寬限期」打炒房？常見問題「6大點」注意！

央行2021年9月24日打炒房新規定，除了豪宅稅、對法人購屋限制，針對特定地區購屋也提出「無寬限期」的新規定！包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣／市在內8縣市，一律規定第2戶貸款「無寬限期」。

房產專家《賣厝阿明》近日於粉專針對此政策，為民眾整理了6大常見問題，分別為貸款戶數、換屋族、建物權狀登記等等相關疑問，並給出精闢解答！

Q1：貸款戶數怎麼算？

一般來說申請貸款時，銀行會透過聯徵中心調查你是不是已經有用房屋作為抵押擔保，或是有貸款來「購置不動產」的數量來判斷。

因此就算是你的建物所有權狀登記用途沒有包含「住」的字樣，戶數也是算的喔！但如果是申請財政部的「青年安心成家購屋優惠貸款」，就不包含在內。特別提醒，公教人員如果在特定地區購買第2戶以上，也是會受這次央行的無寬限期限制喔！

Q2：如果是換屋族，第1戶vs第2戶時間分界怎麼算？

其實很簡單！銀行認定方式取決於你的「產權移轉登記是否完成」，並且要完成「清償債務」及「塗銷房貸的抵押權」。假如只有出售契約但沒有完成過戶，銀行端一樣會認定你是持有兩戶，沒辦法排除無寬限期的限制。務必在購屋貸款撥款前取得原本房貸清償證明，否則同樣是會以無寬限期限制的喔！

Q3：建物權狀登記用途會有限制？

只要你的權狀登記用途有包含「住」、「住商」、「住辦」、「住工」等字樣，都算在這次的規定範圍內。除非是申貸建物有供營業使用，並且有設立登記，才可以排除無寬限期的規定。

Q4：違反寬限期規定情況有哪些？

法人在購買住宅「都沒有寬限期」，無論你是「前期還少數本利，後期還大額本利」或是「短期性房貸，期間只付利息」都違反無寬限期規定。

只能按照每週或是每月償還的本金＋利息平均攤還的方式來辦理，必須遵守無寬限期的原則，並沒有像首購族會有前期只還利，後期加本金的彈性還款方式。

Q5 ：需要增加貸款金額，可以透過哪些方式提出申請呢？

原先簽訂的貸款契約未到期，一樣是按照申貸銀行的規定來辦理，但如果你是貸款契約已經到期，要辦理轉貸就要按照這次的「無寬限期」規定來辦理。

向原申貸銀行提出增（轉）貸需求，同時要簽一份切結書確認申貸資金不會當作購買不動產。部分銀行額外會有其他規定，記得申請前再次詢問清楚喔！

Q6：如果想一次買2戶打通，都要貸款也會被限制嗎？

答案是會的！！銀行都會是依照「戶數」來計算，不論是連戶透天厝或是兩戶打通，只要是在「特定地區買超過兩戶」會受無寬限期規定。在申請貸款只有一戶不受規定限制，其他戶數都是「無寬限期」的。

房市專家Sway則曾指出，在這個政策下，反而會有四種人倒楣，分別是手頭錢不多，沒有寬限期就會有龐大繳款壓力的「菜鳥投資客」、本來住得好好的，貪財想多買一戶投資，可能夫妻兩人身上都早有各掛一戶房的「跟車投資客」、用無限寬限期來增加資金靈活度，手上多的錢可以投入股市賺點快錢的「以租養房族」，和手上可能有掛中南部祖產一戶卻想買房的「單身自用族」。

文／授權載自 好房網

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