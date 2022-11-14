房市反轉恐提前 購屋注意隱藏風險

台灣房市近期受到央行升息、通膨、股市下挫、台幣走弱、經濟前景不樂觀及政府政策之影響，房市景氣低迷，交易量明顯萎縮，買方觀望氣氛濃厚，未來前景並不樂觀。

自政府宣示打炒房，預售屋禁止換約以來，投資客已退場。再逢股市從年初18600多點至今一度慘跌約6000點，資金潰散套牢，日前兩岸關係緊張亦造成外資流失，這些因素連動房市買盤少掉游資進場。而全球以升息、緊縮金融抗通膨，台灣已連續三季升息，共升息2碼，此對中古屋交易影響頗大，今年以來房貸月增量已持續數月縮減，連帶影響年增率下降，量先價行，買賣移轉已連續數月低迷，部分地區中古屋售價已鬆動，以致沒了投資客的房市，原本剛性需求支撐的買氣已轉為觀望縮手了。

根據統計，不僅房貸年增率下降，建築貸款年增率亦持續往下遞減，此一情況除受制於央行調升存款準備率，可放貸餘額變少外，亦反映建商對未來市場景氣看法已趨於保守，後續影響將是明後年開工率降低，預售屋市場價量供需將出現盤整。

預售屋近期之交屋量來自2-3年前之成交案，價格已定，再因年來建築成本高漲，短期售價有撐盤不降之理由，然明後年若需求持續萎縮，而預售屋交屋潮湧現，則在多殺多之情況下，售價之鬆動是遲早的事。

全球經濟已出現衰退徵兆，升息通膨皆影響民眾消費能力及意願，連帶消費性電子產品需求受到衝擊，反映到台灣出口及投資因全球消費下降而下滑，反轉速度超乎預期，明年全年景氣不容樂觀，亦加深房市買氣之疑慮。

綜觀前述各項當前房市情況已無樂觀理由，交易量及貸款戶數之萎縮已宣告賣方市場之終結。量縮價跌的趨勢已在路上，房市全面走跌已是時間問題，但若以下因素共伴效應的結果，在預期心理作用下，恐讓房市提前反轉，買賣雙方宜注意可能之風險做好進出場之規劃。

1.全球經濟持續衰退之力道及其對台灣進出口之衝擊程度；

2.台灣股市是否持續價跌量縮衝擊資金進出之量能與彈性；

3.消費者信心是否受經濟前景與通膨影響持續低迷並衝擊購屋消費意願；

4.房市交易量持續萎縮預售屋售價出現更多鬆動個案；

5.房屋銷售率持續下探成交天數拉長伴隨議價空間放大。

綜觀台灣房市走向，貸款成本恐持續加重，投資風險亦將提高，經濟前景不被看好，近期房市買賣交易明顯量縮，此將挫動賣方價格的堅持。買方市場的來臨，有利於看屋議價的同時，購屋隱藏的風險亦須審慎評估。

文／授權載自政大不動產研究中心

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