真跌了！新北、桃園小宅13區淪陷　他示警最終下場

高房價讓購屋壓力越來越大，以至於房子只能越買越小，而近期不僅買氣逐漸冷卻，連帶價格也出現鬆動！台南市不動產估價師公會揭露，統計六都第三季15至25坪不限屋齡的小宅實價登錄，數據中顯示，六都小宅較第二季上漲2.66％，每坪均價從31.15萬元，小漲至31.97萬元。但值得一提的是，北台灣的新北市、桃園市都下跌，分別季跌0.33％、0.91％。



新北市部分，金山區跌幅最大，每坪均價為14.07萬，跌了30.21％，其次為瑞芳區跌幅25.45％均價9.46萬、萬里區跌幅20.81％均價6.43萬、五股區跌幅6.66％均價33.61萬、板橋區跌幅6.34％均價46.52萬、新店區跌幅6.3％均價40.62萬、鶯歌區4.59％均價24.11萬、新莊區跌幅0.55％均價41.56萬。



桃園部分，龍潭區跌幅最兇，每坪均價14.55萬，跌了14.21％、中壢區均價19.28萬，跌幅11.52％、大園區跌幅8.74％，均價25.15萬，龜山區跌幅8.66％，均價22.37萬，蘆竹區跌幅最小為0.63％，每坪均價26.86萬。

新北市第三季15至25坪的小宅實價登錄。圖／台南市不動產估價師公會提供

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，目前房市走弱，價格出現跌勢都不意外，小宅投資性質強，在如今投資風氣不振下，要是價碼過高都會面臨盤整，即便小宅走低總路線，但房價偏弱可購置坪數較大，宜居性強，性價比更高的物件，自然也會是小宅不一定吃香的理由。此外，陳炳辰說，其統計也可區分成蛋黃與蛋白的不同表現，像新店區、板橋區、新莊區，以及中壢區等房市熱區，加上大園區也有所在青埔的地帶，以及龜山A7等熱門區域，都可見不少高價小宅案，房市反轉而登高跌重，均不意外。

另一方面，二線區塊如五股與龍潭也見疲軟，顯然是個案高價拉抬，尤其像是龍潭本非小宅熱區，量能消退後，回歸基本盤當然會見價跌。 陳炳辰提醒，今年房市第二季開始逆走低檔，不少話題圍繞在低總小宅是否闖出一片天，然而主流的自住客更會考量室內坪數偏小的宜居性，尤其是走出台北市，沒有首都效益與黃金門牌，短期看不到未來性的「買小又買貴」都會讓買方出手遲疑，預期高單價小宅有退潮的可能，房產不分坪數大小，恐將全面走弱。

台南市不動產估價師公會資通會主委林利州提醒，市場上房價的形成內涵有著一定的複雜程度，因此他提出觀點提醒消費者破除以往迷思，他表示，以自住（首購）的前提，並不是要把買房當作投資獲利或當作金融商品，而心目中的＂價值＂遠比價格來的重要；且房屋具備地段及所在位置（如採光通風等）的異質性，所以房屋成交價格包含為了有先行選擇的權利所支付的價金，而合理的價格是建構在＂相對性＂而不是聚焦成交價格是否在＂絕對的低點＂。

另外，林利州提到，房價會居高不下其中之一的原因，就是多數人對於少數特定地段區位的產品有著殷切的需求，餵養了賣方而形成的市場競價成果，房價背後所表徵的意義並非只是成本加利潤，或是基本的居住需求，而是表彰社經地位或身份甚至會影響到結婚生子以及家庭的組成，必需要承認的是，我們可能不只是有房住而已，而是要住得舒適便利，住得合宜，並且最好可以靠房獲利，而最重要的，當然是要堅守在財務可能負擔的範圍內去尋找適合自己的房子，不要多去想靠買房獲利的這一件事。

桃園市第三季15至25坪的小宅實價登錄。圖／台南市不動產估價師公會提供

文／授權載自 好房網

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