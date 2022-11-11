「3款房」買了虧很大！他詳解入手「這6類」只升不貶：重要性不言而喻

在政府積極打炒房下，買房的熱潮開始降溫，現在想入手買房的人，比起以前匆忙購買，更能小心避開「地雷」、慎思自己的需求，品嘉建設創辦人胡偉良對此提出買房4大戒律及6種買了不後悔的房子。



胡偉良表示，房地產即使還會繼續發展，但勢頭不會如先前那般迅猛，靠買賣房地產輕易賺錢的時代已經過去了，若想投資買房，就更需要謹慎評估、多方考慮。他也提醒，不同物件各有挑選法門，千萬別只顧價格，並分享當前買房的4大戒律及6類推薦的房子。

《4大戒律》

1.要買大坪數房子不選二手

買大坪數房子時，能買新房子，就不要買二手房。主因在於坪數越小，單價爬升得越快，大坪數的房子要能賣掉，一般都會「虧很大」。如果真的要買二手房，建議挑選帶有好學區、品質不錯的次新房，對於有小孩的家庭來說還算有吸引力。

2.總價相同，買小不買大

寧要蛋黃區的小宅，也不要郊區大戶型。市內小宅升值會比郊區大戶型更快，流動性更好，尤其是2房的格局需求最大。

3.千萬別貪便宜買傳統豪宅

屋齡超過15年以上的傳統豪宅在市場上拋售時，恐有「升值慢、難賣」兩大困境。畢竟豪宅出手就是為了找接盤的人，不過現在投資客也會評估風險和利潤來行事，反而變得更加小心，不像之前，只要價格降下來就會去接手。

4.買房前要多做考慮

當前大環境之下，買房族不能單純認為自己一定可以維持當前的收入不變，也不要輕易將所有的資金投入。否則，一旦有意外變故發生，房貸很容易就變成壓垮自己的最後一根稻草。

《6類買了不後悔的房子》

1.生活品質高要求：公園房很稀缺

人們對居住品質有了更高的要求，不僅要有房子住，還要住得舒服，尤其愈來愈多的人注重養生，對住房的綠化要求高。而公園房就是建在公園附近，或社區內綠化特別完善，相當於一個小公園，這些社區環境優美、植被豐富，還是小型的氧氣天堂。

2.高齡化嚴重：養老設備需求增

為了給老人提供舒適的生活，不少人購房時已經開始關注養老設備。養老設備不只是增多或者是換新的問題，還要進行變革，以適應新時代，這樣才能給老人提供更舒適的生活。

3.有子萬事足：學區房升值快

好學區的房子不管在什麼時候都是非常緊俏的，但是學區房一直以來都是比較稀缺的，所以在「物以稀為貴」的華人地區，這樣的房子只會升值不會貶值。

4.保值靠交通：捷運房優勢大

看一個區域的房子能否保值，是否有升值的潛力，還是要看這個區域的交通設施，而現在各大城市的主要交通工具一定非捷運莫屬了，所以說就算是位於郊區的房子，只要捷運交通方便，就一定升值快。

5.生活講究便利性

現在社區周邊配套設施如果比較完善的話，一般房價都不會低，而且以後都會有很高的發展潛力，比如說這個區域有商業中心或者產業入駐的話，就會帶動這個區域的整體發展，人們的生活也會變得便利。

6.地段不敗

地段對於一個房子的價值影響非常大，作為熱點城市市中心（核心區域）的房子，其價值本身就不菲，地段對於房子的重要性不言而喻。

文／授權載自 好房網

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