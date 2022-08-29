遇到「裝潢蟑螂」？快完工因1理由加價...專家解密「惡意手法」

近年全球原物料飆漲，建材成本、裝潢工錢也連帶上升，讓不少買房族在裝潢時更小心謹慎、精打細算，畢竟好不容易存到錢買房，如果花大錢卻遇到「裝潢蟑螂」，一定傷透腦筋。日前有網友在Dcard購屋版上表示，最近房子快完成裝潢了，卻被廠商以「材料漲價」為由，向他多收15萬，總額來到110萬，讓他疑惑這樣是正常的情形嗎？

網友們看完都認為原PO可能遇到「裝潢蟑螂」，「漲幅15％不大可能…要不是漏估，不然就是一開始為了接案低報」、「材料費漲，是廠商問題，基本上沒備註的話就是廠商要吞」、「如果合約沒寫不要讓廠商漲，如果他今天這樣隨意漲，不願意自己承擔風險，或許他施工到中間又有藉口要跟你追加錢」。

也有從事裝修行業的網友指出，「漲幅到15萬確實是太多，本身家裡在做統包，今年建材成本確實都有漲價，但是這陣子很多東西都有降下來，不可能差到15萬那麼多。」他建議，可以參考營建署的工程承攬書範本，不過最終還是要看當初簽約的合約內容為準。

住宅消保會創會理事長吳翃毅曾表示，惡意追加預算投訴案經常發生，通常有2種情況，不是浮報就是多做項目多收錢。過去爭議報價單，每個項目數量都寫「一式」，「究竟一式代表多少的長寬尺寸都沒有特別標註，未來業者就有很多解釋空間」。

為了避免不肖業者利用資訊不對稱或時間差加收預算，吳翃毅提醒，簽訂內容時應寫齊全建材規格、數量、尺寸、單價及完工時間，亦可參考住宅消保會網站上的制式合約範本。

可道律師事務所律師黃韋儒曾指出，屋主在裝潢前，應與建商或設計師、裝潢師傅簽書面契約，清楚載明裝潢品項總價、所需材料、數量明細及明確註記預約完工時間等等，或如違約時應該如何賠償等相關條例才能保障自身權益。另外，如果有追加工程項目，一定要經雙方另行書面同意，否則不得向屋主請求。

文／授權載自 好房網

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