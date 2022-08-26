社區都要有「這些」！專家揪看房5雷區：最好全走一次

買房是人生大事，社區型的大樓因有電梯、管理員以及公設，是許多嚮往便利生活的買屋族首選，但房貸一背就是30年，買房之前除了地點、價格、房型格局與屋齡屋況之外，還有哪些細節要留意？

永慶房屋客法部經理陳繼先建議，民眾在下定簽約之前，不妨在社區內的公共空間多走多逛，觀察社區內公共空間的維護狀況，管理不良的社區不只容易發生公共基金短缺，增加住戶間糾紛，若是沒有定期更新設備，還會影響居住安全。

對此，陳繼先整理出社區須留意的5雷區，提醒民眾看屋時多注意，從中找出優質社區，避險於千里之外。

雷區一、好怕惡鄰居？社區公告欄不可不讀

俗話說「千金買屋、萬金買鄰」，想在有限的時間內判斷有無惡鄰居在身邊，看屋時不只要看屋內狀況，走廊、逃生梯與頂樓等公共空間，最好都親自走一次，查看是否有堆積雜物。

另外，也不能錯過社區的公告欄，除了能觀察住戶間關係是否和諧，也能看出有誰遭社區警告，像是非法占用走廊空間、吵雜聲量過大、沒有繳納管理費等。

雷區二、公共基金走向 留意管委會每季財報

若想得知社區管委會運作情形，通過公共空間與公用設施的整潔與維護狀態，足以略知一二，積極的管委會會訂出社區公約，要求住戶一同遵守，以此保障彼此的居住品質。

此外，陳繼先建議，若想進一步了解社區的公共基金支出，可以留意管委會的每季財報，了解支出是修繕多還是維護多，若公共基金存額過少，會使資金運用窘迫，而延誤如水塔損壞、外牆磁磚加固、公設空間維護、電梯維修等工程，影響生活品質甚至是居住安全。

雷區三、住家安全始於門 觀察管理員配置

不同社區的管理員與管理原則也各有差異，民眾看房時可以觀察門廳有無櫃台、警衛室等，來判斷是否有人員駐守，或是主動詢問管理員與住戶是否熟識、人員進出有無管制、白天夜間有無輪值、巡邏的配備用具與時間週期等，來判斷社區的安管層級是否符合期待。

雷區四、安管設備不能少 門禁系統攝影機都要有

除了管理員，出入口的安管設備也是維護社區安全的重要關卡，民眾在進出社區時，也可以從大門、車道、電梯等動線的門禁系統，來綜合判斷，社區是否有嚴格控管進出的人員身分。若是社區戶數較多，則建議民眾儘量挑選有樓面管制及24小時保全系統的社區，並多留意公共區域的攝影機數量，觀察攝影機架設位置是否有太多死角，像是停車場、地下室等。

雷區五、社區附近繞一圈 避免踩雷

最後，簽約前一定要到社區外繞一圈，除了能了解社區的周遭民情，還能查看是否有福地、電塔、宮廟、菜市場、夜市、加油站等嫌惡設施，避免吵雜、油煙與高人流等風險影響居住品質。

也要順便觀察社區在上班時間的車流量、冷氣戶外機數量與夜間的點燈率，來加以判斷社區的入住情形，一般而言，住戶率低的社區，在安全性與管理運作上，都較難在短時間內看出問題。

陳繼先建議，民眾在看屋前，可多了解社區風評，或是利用地圖和街景服務看看周邊設施與環境，過濾一輪後鎖定目標社區，再因應不同的屋型、屋齡與住戶總數，來評估社區安管設備與居住品質是否合格。

若買的是中古屋，社區運作已有多年，所以可用現有維護狀況來判斷社區管理有無正常運作，但部分新成屋與預售屋，因為取得產權的住戶尚未過半，因此由建商代為管理，此時應注意未來管委會何時成立，以及公共基金的支出走向，來確保自身權益與居住品質不受影響。

永慶房屋建議，民眾在看屋前，可多了解社區風評，以便鎖定目標社區，確保自身權益與未來居住品質。圖／永慶房產集團提供

購買中古屋時，因社區運作已有多年，所以可用公共空間與公用設施的整潔與維護狀態，來判斷社區管理有無正常運作。圖／永慶房產集團提供

文／授權載自 好房網

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