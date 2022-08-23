鬼月買房五大禁忌　內行人這樣破解

不管是買賣房子的房仲或是土地整合開發的土開人員，甚至辦理過戶的地政士，都存有「敬天地，畏鬼神」的習俗，尤其農曆七月俗稱「鬼月」，多數人還是會避開相關忌諱事項，此外，民眾也多認知鬼月不宜購屋交易，如此也造就了房市淡季。

農曆七月，有幾項買賣交易的忌諱事項，正業地政士聯合事務所所長鄭文在提出解決之道。

第一、「延後簽約時間」：正常買賣從洽談、收定金、到正式簽約，都是一氣呵成，避免買賣雙方任何一方反悔，房仲白忙一場，直到買賣契約書成立、代書進場，才算步入「安全期」。可透過案件先收定金，安排鬼月結束後再正式簽約，只要賣方同意，對買方而言是比較有說服力的做法。

第二、不要在農曆七月份核發所有權狀：買賣流程從簽約到登記完成、點交房屋，約需30至45天，買方可以先簽約、申報增值稅、契稅、辦貸款，但若堅持所有權狀核發日期，不能是農曆7月時，只要買賣雙方同意，代書送地政事務所登記的時間配合，就可解決。

第三、買方要求農曆七月前先行「借屋裝潢」：這個流程有正式施工和先舉行動工儀式的不同。正式動工可能要賣方是空屋才可行，若是先舉行動工儀式，例如：先拜拜、敲敲牆壁，應該都是樂觀其成的。

第四、正常簽約、點交等鬼月後再搬家：這是最常遇到的情形，因為大部分買方在乎的是「入厝」時間點，所以會在房屋點交後，選擇黃道吉日搬家，不受農曆七月的干擾。

第五、農曆七月暫停看屋：有的買方乾脆直接暫停看屋的行程，等到農曆七月結束後再出門賞屋，可能也間接造成房屋仲介市場的冷清。

文／授權載自 好房網

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