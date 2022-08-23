買房信心崩盤　下月利空再襲

國泰金控今（22）日發布2022年8月國民經濟信心調查，結果顯國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望走升，大額消費意願回揚。不過，房市調查部分，高達71.9％的民眾認為「現在不是買房時機」，如此也使得買房意願指數創下2017年7月以來低點。

該份調查揭露，國內疫情有明顯趨緩跡象，景氣展望指數提升至-24.1高於7月的-36.2；在經濟成長部分，有73%民眾預期認為今年的經濟成長將在2%以上，而58%民眾預期通膨將高於3%。

股市部分，由於市場對主要央行貨幣緊縮幅度的預期降溫，台股隨國際股市而反彈，本月調查，民眾對股市的樂觀指數上揚至-13.6大幅高於7月的-30.5。而面對日圓貶值，有37.6%民眾未來6個月有意願購買日幣。針對想持有日幣的原因，高達54.8%的民眾是想作為赴日本旅遊使用，12.8%期待賺取匯差，2.3%則有意願投資日幣計價金融資產，僅0.7%欲投資日本房地產，另外有29.4%民眾表示不確定或不知道。

國泰金控2022年8月國民經濟信心調查結果，買房意願指數持續創低。組合圖／國泰金控提供、好房網News資料照

房市部分，高達71.9％的民眾認為「現在不是買房時機」，僅有13.9％認為現在是買房時機，如此也使得買房意願指數下滑至-58，低於7月的-57.9，為2017年7月以來低點。

至於賣房意願指數則在連續4個月下降後首度呈現反彈，為-12.6，高於7月的-17.4。不過，伴隨著美國聯準會9月仍可能鷹式升息，台灣央行也將召開第三季理監事會議，不少專家預料年底前房貸族利率可能朝2％邁進，如此也會壓抑購屋動機。

文／授權載自 好房網

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