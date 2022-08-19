中南部房價就是猛？專家解析漲幅「至少差三成」

近兩年房市熱絡，房價快速飛漲，仔細觀察房價上升的趨勢，又可以發現中南部地區上漲的幅度遠大於雙北地區，專家就分析，這種現象除了現實的成本因素，還跟在地房價有很大的關係。

品嘉建設創辦人胡偉良指出，低房價地區房價的漲幅遠高於高房價地區，最主要的原因在於其「營建成本在房價的成本結構中的佔比」，也就是地價越便宜的地方，這波房價漲幅就會更加明顯。

他舉例，過去雙北的地價占房價成本結構中，往往高達5成以上，台北市的信義、大安區，甚至占了7成，因此興建成本漲了，在房價上漲的比例上，也不致於那麼突兀，比方營建成本每坪漲了7萬，房價70萬的房子漲價比是1成，但到了房價只有15萬的地區，漲價比例就高達46.6％了。

此外，過往中南部房屋的營建成本比北部略低，但是前幾年起，在中南部啓動了大量的科技廠房興建後，勞工成本大幅上漲，到了今天，全省各地的營建成本已經漸拉近，沒有太大的差異了。

不過其中也不乏有炒作因素，胡偉良點出，去年大量的買房抗通膨風潮下造成新房供需失衡，在供不應求下造成炒作再起，而中南部地區因為房價較低，更容易成為炒作的標的物，也進一步放大了中南部地區房價的漲幅。

文／授權載自 好房網

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