美國房產科技：自行賣房平台Homelister 「免費刊登、售出時付超低定價」

根據Statista的統計，2021年，美國的房產交易件數來到6900萬件，比起2016-2019年每年差不多5300萬件，成長了相當多。房地產交易本來就是需要相當繁複的細節，但近年因為疫情以及房產交易需求增加，許多房產科技崛起，立志要讓過程更加有效率，讓客戶可以自行DIY上網賣房。根據Future Market Insights，房產科技產業(PropTech)將從2022年的182億美元產值，到2023年將成長至865億美元的產值。Forbes雜誌報導，消費者買賣房產，希望能夠透過這些房產科技平台，更透明快速成交，並且能省下許多仲介費。

Homelister是近幾年廣受雜誌媒體報導，網路上評價超高接近五顆星的房產科技。提供的服務就是讓客戶可以自行DIY，透過網站上引導直接將要售出的房子輕鬆上網。創辦人Lindsay McLean成立這家網路賣房平台的起因源自她自己過去賣房的經驗。她包辦了大部分的雜事，自己花很多時間做足了功課關於要出售的價格、以及家中的攝影佈置甚至門口立牌的部分。然後她聯絡了當地的房屋仲介，沒想到只花了15小時房子就成功成交，而她卻要支付6%的仲介費。她覺得在這麼短的時間內，她扛了大部分工作，卻要支付這麼高額的仲介費，實在覺得太誇張，因此她萌生了要創立一個簡單方便卻可以省下將近一半仲介費的平台。

另一家房產科技Reali只專注於加州的買賣房，而Homelister則是讓全美的賣家都可以上網出售房屋的平台。Homelister主打「免費刊登，售出時付費」的模式，一步一步帶領售屋屋主，在平台上刊登自己的房子。全程提供三位專業仲介諮詢討論，提出賣房需求後，平均2-4天就馬上刊登在網站以及各地區的房屋網站。這個新創平台有幾個特色：

1.提供多重刊登房屋物件出售服務 (Multiple Listing Service)，一旦售屋屋主提出售屋資訊與要求，在這個網站上的刊登，會同步到當地的其他熱門房屋網站。因此省去售屋屋主要到不同網站重複刊登的辛勞。

2.收取固定費用，且沒有任何隱藏費用。有別於成交金額6%的仲介費，Homelister透明直接收取固定費用，且費用相當低。提供三種不同的服務方案，依照大家需求可以客製化刊登服務的需求。以下整理三種方案的內容。

資料來源：Homelister網站。圖／政大不動產研究中心提供

三種方案分別提供了不同層次的服務，Homelister同時也提供其中一些獨立服務，讓大家可以客製化自己想要的服務項目與內容。網站設計相當簡潔容易上手，照著網站上建議，感覺馬上就可以刊登出售的房產物件。

網路上的評價大部分都相當正面，有網友分享一提出賣房資訊後，兩天後就被接受刊登，三個月後就出售。且只要收取固定費用，對許多賣家來說，可以省下一大筆尋找仲介成交的經費，讓他們相當滿意。

Homelister的賣房網站，讓賣家可以透明快速掌握自己賣房的流程，提供的服務範圍也從專業協助包辦到基本DIY方式，滿足不同需求的客戶，C2C的房屋買賣模式，透過房產科技的新創，正在蓬勃發展。台灣房屋買賣大部分倚賴仲介服務，是否會有新興買賣屋平台新創的方式出來，也值得關注。

簡潔的網站，輸入售屋網址，馬上網站試算可以省下6%仲介費的部分金額。資料來源：Homelister網站。圖／政大不動產研究中心提供

文／授權載自 政大不動產研究中心

延伸閱讀

5大成屋陷阱大揭露！專家曝：自售風險更高

情境式銷售 建案有無違規恐難判定

疫情衝擊 新案看屋大減 預約看屋小減 潛在量能仍充足

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》