買房看屋如何挑？「總價、區位、總坪數、房間數、屋齡」為優先考量

前陣子房市熱絡，很多有意購屋的朋友常問我兩個問題，一是現在該不該買房？二是買房關鍵要素應考慮什麼？確實，這是兩個購屋大哉問，卻也是最關鍵的問題，畢竟「買房看屋，一問時機、二問標的」。對筆者而言，買房就像談戀愛、挑選對象，一開始絕對無法只看單一條件就能決定和誰長相廝守！怎可能只看身高不看人品？只看才學不看相貌？只看家世不看德行？

挑房子的幾大重點不外乎是：

一、與「地點」相關的加分因素（明星學區、捷運站、生活機能、公園綠地、水岸宅、景觀視野、使用分區…等）。

二、與「地點」相關的扣分因素（高架橋、殯葬設施、高壓電塔、鄰近建案遮蔽、公廟、夜市、排水溝、加油站、工業區、風化區、易淹水地區、斷層帶、山坡地…等）。

三、與「個別戶」相關的加減分因素（採光、通風、樓層數、視野景觀、座向方位、棟距、客廳面寬、單戶格局、樓高、屋齡、柱戶比、橫樑數量、管道間、陽台面積、廚房防火區劃、走道比、梯戶比、逃生梯距離、消防撒水頭、單層戶數、機房面積、頂樓四樓、設備轉換層…等）。

四、與「社區整體」相關的加減分因素（興建年代、地主戶比率、同棟坪數差異、建商品牌、建築師、公設比、社區公設項目、耐震設計、形狀係數、結構別（RC、SRC或SC）、機械停車、充電車位、住商混合、施工意外新聞…等）。

上述一籮筐的因子尚未細談，恐怕讀者就早已頭昏眼花。

話說回來，一般人買房看屋不似「皇帝選秀女」得進行「海」選，礙於常人有限的時間、精力，考慮的要素通常也沒這麼複雜，光是「總價、區位、總坪數、房間數」此四要件，大抵上就能定調一二。

房屋「總價」與自備款、所得負擔比有關，購屋者考慮了儲蓄、收入穩定性與支出狀況，再計算一下貸款成數及每月房貸金額即可確認購屋的「總價區間」。其次，購屋的「區位」則同常是取決於生活習慣、工作通勤與子女就學等三要素，有些人在某區住習慣了便不願搬遠，有些人則是為了子女「超前部署」遷就明星學區，更有些人側重控制通勤成本，是以，區位選擇何者為重誠是因人而異。

最後，購屋標的「總坪數」、「房間數」則與購屋者自身需求攸關，家庭組成的變化與成員人數決定了居家總坪數下限，若加上生兒育女、孝親房考量衍生的空間需求，就能推敲出購屋物件的「總坪數」與「房間數」條件。

買房看屋該考慮的要素看似複雜，但通常考慮完「總價、區位、總坪數、房間數」此四大項，大致上就能篩選掉一堆無須考慮的物件，若再加上「屋齡」此因素，即為筆者建議「購屋」優先考慮的五大要項。

針對時間與精力有限的民眾，經上述五要項初步篩選後的房屋物件才值得去請求安排帶看、詢價、斡旋議價，最終再斟酌參考前述幾十項挑房子的重點，依個人喜好評斷決選之。正所謂「青菜蘿蔔各有所好」，買房挑選沒有對錯，貴在與自身所需「合宜」與否。遵循買房看屋「五大要項」有助於避免民眾盲目看屋、早日尋得「安居」處所。

文／授權載自 好房網

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