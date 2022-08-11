買房好時機來了！專家曝「議價力道大」指標

因央行升息、房貸調控及打炒房政策、政情情勢不穩、國內疫情影響，導致房市降溫，台經院分析指出，房價目前處於高點、及上述因素干擾，都讓買方縮手觀望，房市信心降、交易量受衝擊。房市專家提到，目前的升息、疫情、選舉、兩岸局勢，加上先前的打房政策未鬆綁，都不利房市發展，大舉買房的氛圍消散，不論蛋黃蛋白區塊，民眾買賣房產都較保守；全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，目前房市漸轉向買方市場，有利於價格的商議

現今房市逐漸轉向買方市場，陳炳辰表示，當然有利於價格的商議，然由於今（2022）年第二季才演為房市弱化，迄今時間不算長，不少建商、賣方對於利空還有撐，房價下修還有限，但選舉腳步逼近，9月又有升息的可能性，總經、兩岸局勢都不佳，由投資氛圍炒起的買房熱潮不再，房價走弱都可預期。

陳炳辰建議民眾可觀察「指標建商是否有降價情勢，將會是拉大議價力道的指標」；另外量體大的重劃區，餘屋壓力不小，尤其是價格偏離行情太多，又沒有居住機能的地段，要是現在得推出的成屋新案，都會面臨建商與先前預售買方同步競爭的情況，發展出整體價格跌勢機率都成必然，屬首選的逢低進場區塊，預期最快第四季將有明朗態勢。

至於房市是否還有逆轉回溫可能性？陳炳辰分析，恐怕要等待明年過完年較能斷言，也可說「現在到明年農曆年前這段時間，確實會是一個近年難得的買房好時機」。

台經院產經資料庫總監劉佩真認為，因政策面與資金面等因素，造成房市推案與銷售等情勢較為壓抑，疫後房市景氣仍受到大環境壓制，而難有報復式遞延性買盤浮現，預料住宅市場將呈現量縮價穩。

文／授權載自 好房網

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