北台灣「10路段」核貸成數超高！專家洩變數：條件會越來越嚴

現今房價高漲，即便受升息、打炒房影響，交易量逐月緊縮，但卻未明顯反映在房價上；因此對於購屋者來說，當買房貸款成數能夠越高時，不僅可以減輕準備頭期款的壓力，同時也可以足夠呈現區域價格風險及市場信心度。

眾所皆知，貸款成數除了反映受貸款人財力及屋況外，居住密度越高，市場需求越強大的地段，不僅交易價量相對穩健，貸款成數也相對優渥。而根據聯徵中心資料顯示，今年首季六都貸款成數出爐，雙北最高貸款成數路段位於台北市中山區合江街，平均貸款成數80.34％名列第一，新北市新莊區四維路則以82.04％居冠新北。

台北市前十大貸款成數路段核貸成數在76％以上，新北市則都在79％以上，值得一提的是，光三重區就有3路段進榜，分別是頂文路核貸成數79.68％，元信三街79.21％及集英路79.03％；而桃園部分，前十大貸款成數路段，有8條街超過8成，分別是桃園區莊二街82.25％、觀音區建國路81.28％、中壢區長興街80.47％、龜山區樂學三路80.43％、龜山區長慶二街80.21％、桃園區保定三街80.19％、龜山區長慶三街80.05％；龜山區一樣也有3路段進榜。

台北貸款成數10大路段。資料來源：聯徵中心；永慶房產集團研展中心彙整

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，路段的房貸成數數據表現非常容易受量體大小左右，民眾觀察時得特別留意，不少路段在一季的交易量並不多，像此奪冠的台北市合江街、新莊區四維路都是如此，雖然合江街確實為市中心機能不錯的路段，四維路在下新莊也算熱區，今年第一季房價表現前者在6、7字頭，後者在2、3字頭，但舊屋都不少，也會影響核貸變數。

新北貸款成數10大路段。資料來源：聯徵中心；永慶房產集團研展中心彙整

陳炳辰說，既然路段核貸成數受到量能影響大，因此當地是否有新案交屋也是變數，新屋屋況佳，要是還座落熱門路段、話題重劃區，房貸數據走高也會有顯眼的可能性，桃園的狀態就常見此況，包括龜山區鄰近捷運Ａ8長庚醫院站周邊的幾條路段，就都是新案交屋因素，單坪房價約在3字頭，而觀音區近工業區的建國路也是有新案量體才入榜，房價則為1字頭，還是提醒民眾個案因素是否代表全面性得稍微留意。

桃園貸款成數10大路段。資料來源：聯徵中心；永慶房產集團研展中心彙整

陳炳辰認為，今年第一季的房市與接下來的狀態大相徑庭，天差地遠，第二季開始有升息、疫情、整體經濟狀況不佳大大影響房市狀態，第三季則有兩岸局勢緊張，以及接近選舉等因素，加上先前打炒房政策都沒有鬆綁，銀行對於房市趨於保守，預期未來房貸條件趨嚴，且交易量體也不會太多，包括放款成數在內的相關數據表現，整體都會有感降溫。

文／授權載自 好房網

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