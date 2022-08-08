租房問題百百種，可能引發糾紛的問題更需先了解。日前行政院消保會整理出住宅租賃的常見糾紛問答集，提及與電費收取、房屋損壞修繕、轉租等內容，供租屋族參考。

租屋族必知 一次看懂租房基本題。圖／住展房屋提供

一、電費應如何收取？上限為何？

電費收取方式：若無獨立電錶，而是依每度金額計算電費時，「夏月」及「非夏月」的每度電費金額都應分別詳列；若有獨立電錶，則房東應按電費單所列的金額收費。電費收取上限：不論「夏月」或「非夏月」，房東均不得收取超過台灣電力股份有限公司所規定，當月用電量最高級距的每度金額。若依現行6／1－9／30的「夏月」來看，則電價每度均不得超過 6.41元；「非夏月」的電價則每度不得超過5.03元。

二、承租房屋後，房屋或設備有所損壞， 應由誰負責修繕？

房東負責修繕為原則：在租賃雙方沒有特別約定時，或損壞是因自然耗損、正常使用所導致。

房客負責修繕的例外：租賃雙方已約定由房客負責修繕，或損壞是由房客所造成。

三、承租房屋後， 是否可以將房屋轉租給其他人？

不得轉租為原則：未經房東同意時，房客不得將房屋的「全部」或「一部」轉租給其他人。

可以轉租的例外：須經房東同意後，房客才可將房屋的「全部」或「一部」轉租給其他人。

提醒民眾，欲了解更多住宅租賃常見糾紛內容，可至行政院消保會查詢。

文／授權載自 住展房屋網

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