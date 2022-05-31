空屋租不出去！她急「以前三天內完租」 一票房東哀號超有感

許多人選擇買房投資，是看上房子的保值性，以及出租賺取收入。一位民眾在臉書社團《房東互助會》發文透露，最近房客退租，本以為再次把房間刊登在網站上，會有搶租的狀況，結果現況整個相反，怎料乏人問津，讓她直呼很慌張。她指出，房客3月才退租，將室內整理乾淨後，就把物件上架到網路上，「乏人問津，跟之前相比差很多，以前三天內完租的」。

文章貼出後，有網友認為不可能年年無縫接軌，設定一年出租10個月，就比較不會有心理壓力，「時間點問題，現在是淡季，淡旺季超明顯，以後你會感受到」、「應該是淡季吧！我的房客前1個禮拜搬走也先丟著過幾天才整理，不要放在心上， 不可能年年無縫接軌，設定一年出租10個月，就比較不會有心理壓力」、「是不是因為過完年，換工作跳槽要找房的都已找好屋了」。 不過，房子租不出去的狀況也讓不少房東超有感，「頗有同感，因為一堆人以為好賺都跑來當包租公，供給增加了」、「疫情第二年 ，經濟蕭條，租屋市場有感」。

不過，房子租不出去的狀況也讓不少房東超有感，「頗有同感，因為一堆人以為好賺都跑來當包租公，供給增加了」、「疫情第二年 ，經濟蕭條，租屋市場有感」。 先前就有內行人指醒，房屋出租率降低，代表之前出租率是比較高的，這時要先知道房客不租屋的時間點，再從中找出原因，如果從一開始來約看房的人就變少，那可能是附近地區工作機會變少、少子化學生數量變少、鄰近空房變多增加租屋族選擇，又或是刊登管道曝光不足、刊登照片拍得不好、文案沒有把優點展示出來等等。

刊登問題屬於自己可調整，另外有些一己之力無法改變的問題，那就平時多逛逛租屋網，盡量提高自家物件能勝過他人的競爭力，例如：翻修裝潢太精緻而轉嫁租金變高，部分手頭寬裕的上班族可能願意多點租金提升生活品質，但若在學生族群為主的學區周遭學生可能租不起放棄。

內政部營建署國宅組組長歐正興日前接受好房網專訪時指出，「社會住宅包租代管」之中的「包租」，是由租賃服務業作為二房東，讓房東在三年租期內，保證有租金收益，包括簽約成交的服務費、每月10％租金的管理費，都不需支付。 另外有一位參加「包租代管」的房東在好房網TV節目上說明，包租代管其實適合不居住在租屋處附近的房東，房東基本上跟租客不會有太多接觸，屋主每月只須要收租金，其餘一切大小事如收租問題、房客糾紛等等皆由業者負責租屋管理，加上業者會協助過濾房客，相當適合居住在非出租處或是平日工作繁忙的房東。

文／授權載自 好房網

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