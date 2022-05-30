央行打炒房還有更多招！學者：房價有望下跌

政府陸續推出打炒房措施，以壓制國內房地產市場投機炒作氣焰，日前中央銀行總裁楊金龍提出房市管制還有3大可行措施，也引發產學界熱烈討論，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚也提出見解。

中央銀行總裁楊金龍日前對外透露，房市管制還有三大可行措施，首先是縮短房貸期限，其次是針對六都及新竹縣市等加碼祭出第二戶房貸成數限制；第三是鎖定局部漲幅較高地區、六都或是全國，採取房貸成數控管措施。

針對央行所提措施，清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚在個人臉書專頁提出見解，他認為央行針對房貸進行管制，應對央行用心給予肯定。張金鶚指出，在所得沒有增加的情況下，購屋貸款負擔能力主要受到房價、貸款成數、貸款利率及貸款年限影響，過去央行已針對第二屋（非首購）的利率及成數進行緊縮。

張金鶚認為，「向銀行借錢都是要還的！」貸款年限從30年縮短為20年，每月償還金額將增加，導致在相同負擔能力下，只能將購屋房價從1千萬降低到7百多萬，減少約3成，因此對第2屋以上的購屋者，只能買較便宜的房子，也會是較小坪數面積、屋齡較老舊、區位較差較遠的房子，或甚至買不到喜歡的房子。

張金鶚分析，再考慮到未來利率再提升、貸款成數再減少、而且沒有寛限期，增加房貸負擔壓力，最終可能打消購屋。如此一來，投資需求減少，房市成交量逐漸減少，慢慢房市供過於求，而將會促使房價緩緩下跌。如此不但使房市減少投資炒作，銀行被投資客倒帳風險減少，一般首購者也較不會受到投資客炒作房價而造成焦慮購屋。 張金鶚最後建議，央行應更積極針短期投資的個人及法人，以及投資熱區給予更嚴格的選擇性信用管制，以有效遏止房市炒作行為。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

房價過熱要到頂了？他勸先做「這件事」 內行人反嘆：得花更多錢買房

被老打敗！「這成本」上漲比房價快 他拿出居住正義唯一解藥

逃命潮GG？房仲回報「0帶看」 屋主開始懂了

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》