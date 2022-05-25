不動產交易安全的關鍵在「誠實」

不動產交易金額龐大，交易過程中涉及面向廣泛，辦理手續較為複雜，包含選屋、議價、簽約、登記、驗收、交屋等，所需期程長，交易風險高。依據內政部不動產資訊平台之不動產相關交易糾紛統計，101年至110年間平均每年約為1,837件，而110年更達2,117件。歸納該交易糾紛原因，很多來自於交易雙方或相關不動產業者，未善盡調查及告知義務，或隱瞞重要資訊，或不誠實說明，甚或是不實廣告傳遞錯誤資訊等，造成交易完成後才發現與實際狀況不符而衍生糾紛。

根據行政院公平交易委員會今（111）年3月的「數位經濟競爭政策白皮書」，自2018年起，網路廣告占各年度不實廣告處分案件數之比例已達8成，而其中佔比前三名即包含「不動產租售網站」。例如於自行架設之網站刊載傢俱配置參考圖，將機電設備空間以虛線標示作為室內空間使用，就足以影響交易決定之商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤。此外，公平會也將針對新聞媒體或社群媒體散播預售屋熱銷、完售之不實訊息炒作哄抬價格之脫序行為，與時俱進因應修訂專責法規及採取行政措施加以規範，與內政部等機關從不同角度共同規範不動產之交易秩序。

由於常有不肖業者以不誠實手法影響交易安全，徒增民怨與訴訟，為保障交易安全，確保交易權益及公平性，政府機關已建立許多不動產交易法制進行規範與管理，例如公平交易法、消費者保護法、不動產經紀業管理條例等。惟近來不動產炒作銷售行為造成房價飆漲，嚴重影響交易秩序，也侵害真正購屋者的權益，顯示目前不動產交易法制仍有改善之必要。因此，本中心於今（111）年4月23日舉辦「健全不動產交易制度研討會」，針對不動產交易糾紛不斷，以及投機炒作影響市場秩序與增加交易風險情形，邀請產官學專家學者進行研討，皆肯定健全不動產交易制度的重要性，並提出許多精闢見解與建議。

不動產交易制度之健全，需要交易雙方、不動產業者，及政府相關部門共同努力。首先，不動產業者掌握資訊優勢，並且擁有較為專業之不動產知識與交易經驗，故健全不動產交易制度，首要有賴於不動產業者之自律，建立業界自我規制，負其詳細誠實的告知交易雙方及解說之義務，使其在資訊透明公開的情境下安心交易，在公平合理的條件下做出合理決策。

至於政府部門宜持續強化不動產相關資訊之整合與公開，包含目前實價登錄朝向更人性化、即時、公開的方向精進，也可考量就交易業或交易行為制定不動產交易專法，以落實健全不動產交易安全與保障適足居住權，達成居住正義之目標。

總而言之，不動產交易安全的關鍵在於「誠實」。

文／授權載自 政大不動產研究中心

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