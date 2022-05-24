房價下跌來了？專家：恐「又急又兇」

近兩年因疫情紓困，全球熱錢氾濫，歷經過台灣錢淹腳目的房地產大老，都直指資金狂潮像極了30年多前，只是1990年歷經股市崩盤後，房市也陷入黑暗，直到2003年谷底復甦與2008年金融海嘯後美國量化寬鬆，導致全球諸多城市房價創新高，後來房市反轉，卻因利率低檔，許多建商熬過滯銷，這兩年將存貨消化，但接下來會怎麼走呢？



2014年底大台北地區房市反轉，後來的2、3年更有不少賠售訊息。除了政策面有2011年施行的奢侈稅，與2016年房地合一上路、奢侈稅退場，使得該段期間成交量萎縮。外在因素，2015年12月美國聯準會開始正式啟動升息，2017年6月聯準會第四度升息1碼，並進行縮表。



不過，台灣因2018年開始的中美貿易戰，致使台商回流設廠，雖然北台灣部分地區房價回跌，但多處為盤整，直至2020年史上最低利率、熱錢紓困，資金灌入股市與房地產，造成一波房價噴發。

這次房價會怎麼變化呢？建國資產管理總經理劉坤圖分析，相較2015年12月美國啟動升息，台灣並未跟進，這次全球升息是趨勢，若台美利差擴大，會影響到新台幣匯率及貨幣穩定性，因此本次升息考量不會單單是房市，還有匯市與貶值造成的輸入性通膨，等多層考量。

劉坤圖指出，升息進入循環階段，雖然地產業者推估，利率2％購屋族尚能接受，但台灣若跟進美國鷹式升息，房貸利率迅速拉升到3％時，會造成交量急縮，房價緩跌，並零星出現「急殺物件」，而房貸利率超過4％時，若逢大環境景氣不佳，部分地區或物件，房價將跌的「又急又兇」。

劉坤圖指出，他歷經1980年代起房市多次漲跌，接觸許多房市大咖，這些高手，能夠持盈保泰的主因，唯一不變心法就是「逢高出脫，握有現金，等待風起」，當房市低迷時才進場；只是按照投資者80與20法則，80%的人終究被割韭菜，20％才會生存下來。面對未來房市走向，劉坤圖也提醒，要小心謹慎為妙。



文／授權載自 好房網

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