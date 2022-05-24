危機入市時間到了房價卻一團亂？想議價先搞清楚「這些事」

在政府祭出一連串嚴打炒房政策之下，房市進入觀望期，但對於剛需購屋者來說，這有可能是以最低價買到好房的最佳時機，也就是大家常聽到的「危機入市」，當眾人都在遲疑的時候，往往才是最佳的進場時機。不過現階段房價仍普遍偏高，該如何議價才不會買貴或錯失理想物件？



房產專家胡偉良認為，消費者在議價之前，應該先試圖了解建案的成本結構與定價策略，面對的對象是建商、代銷、屋主或是房仲，都會有不同的成本結構和定價策略，要想從開價中找出「合理的買價」其實是有困難的。



胡偉良舉例，有的建商在房市最旺的時候買進土地，此時的土地取得成本最高，在市場上的讓價空間會最少；賣屋的屋主中也有各式不同時期進場的投資客、缺錢和不缺錢的屋主，他們願意讓價的空間各自不同；像有些不肯認賠的投資客，明明投資錯誤卻又心有不甘，以高價委託仲介出售，掛了好幾年無人問津還是不改其志。

胡偉良建議，消費者首先得付出時間去研究和了解當地的行情，清楚了行情之後依據「當地行情」的8-9折出價，再伺機成交。最忌諱的是沒有根據的亂殺價，這樣的做法會讓賣方認定你是沒有誠意的攪局者，形同自我阻絕了成交的機會，結果反而因小失大。



文／授權載自 好房網

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